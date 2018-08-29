СМИ: Вуди Аллен ушел из кино

82-летний бесконечно рефлексирующий и неоднократно "оскаровский" комик Вуди Аллен, дела которого в последнее время пошли несколько вкось - из-за новой волны секс-скандала, решил, похоже, на время оставить кино и передохнуть.

Что, как пишет PageSix, станет первым отпуском режиссера, выпускавшего минимум по картине в год, за многие десятилетия.

Официально причина "отгула" не озвучена, но она ясна и без углубленного погружения в проблему: новое заявление Дилан Фэрроу, приемной дочери Аллена, обстоятельно поведавшей, как отец домогался-де ее более четверти века назад, когда ей было семь, отвратило от Вуди киносообщество. Вплоть до массовых публичных отречений актеров, с ним работавших. (Впрочем, не все оказались такими неблагодарными).

В свою очередь, ситуация сказалась на финансировании новых фильмов режиссера, которого ранее везде встречали с распростертыми объятиями. Скажем, гигант Amazon, подписавшийся в 2016-м на пять проектов Аллена, стремительно дал задний ход, отложил "на неопределенный срок выпуск "Дождливого дня в Нью-Йорке" и уже, по сведениям инсайдеров THR, готов избавиться от режиссера, в одностороннем порядке расторгнув контракт. Даже если это грозит компании выплатой крупной неустойки.

В любом случае, в текущих плана Аллена никаких фильмов на 2019 год не значится. Лишь некий безымянный на 2020-й - без единой подробности.

Представитель Вуди тем временем отрицает, что у его клиента имеются какие-либо творческие неприятности.