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Секс-скандал может оставить без проката новый фильм Вуди Аллена

Новость 30.01.2018, 10:41 | Текст: Олег Усков

После того, как Дилан Фэрроу, приемная дочь Вуди Аллена, вновь обвинила его в растлении, в этот раз - на фоне "вайнштейнгейта" и движения #MeToo, над 82-летним демиургом хмуро заходили тучи. Вплоть до - как это сейчас повелось (см. Спейси, Луи Си Кей, Вествик, Тобэк) полнейшей опалы.

Фото: Jordan Strauss/Invision/AP
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Первая "ласточка" - новый фильм Аллена "Дождливый день в Нью-Йорке", обещанный к премьере на конец текущего года, может не дойти до проката. Об этом пишет Telegraph ссылаясь на свой источник. Согласно которому компания Amazon, что изначально должна была заниматься дистрибуцией ленты, теперь раздумывает, либо не выпускать "День" вообще, либо выпустить, но безо всякой рекламной поддержки, либо не прокатывать ее в кинотеатрах.

Официальных комментариев ситуации от Amazon пока нет.

Аллен выдвинутые обвинения отрицает, но когда это помогало?

"Дождливый день в Нью-Йорке" (A Rainy Day in New York) - лирическая комедия, которой Аллен планировал "омолодиться".

В фильме задействованы Тимоти Шаламе, Джуд Лоу, Эль Фаннинг, Ребекка Холл, Селена Гомес, Лив Шрайбер, Диего Луна. При этом некоторые из актеров в том уже успели публично покаяться.

Ранее мы писали, что Вуди Аллена поддержал Алек Болдуин, заявив, что сниматься у такого режиссера - привилегия.

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