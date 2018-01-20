От обвиненного в педофилии Вуди Аллена отрекся актер Колин Фёрт

57-летний британский актер и неоднократный лауреат ("Оскар", "Золотой глобус", BAFTA) Колин Фёрт публично зарекся от какого-либо дальнейшего сотрудничества с Вуди Алленом, которого на днях приемная дочь Дилан Фэрроу в очередной раз обвинила в домогательствах, подробно "вспомнив", как все происходило, когда ей было семь.

Как пишет The Guardian, Фёрт сделал свое заявление сразу после того, как в эфир вышло интервью с Дилан. "Больше не буду с ним работать", - цитируется газетой лаконичная реплика актер.

Фёрт снимался у Аллена в "Магии лунного света" 2014 года. Он - один из самых популярных на сегодня британских актеров. Известен по фильмам "Вальмон", "Гордость и предубеждение" (Дарси), "Английский пациент", "Влюбленный Шекспир", серии "Дневник Бриджит Джонс", картинам "Девушка с жемчужной сережкой", "Реальная любовь", "Мама миа!", "Король говорит!", "Шпион, выйди вон!", дилогии Kingsman.

Ранее мы писали, что от режиссера отреклись актрисы Мира Сорвина, одной из первых обвинившая Вайнштейна, и Грета Гервинг.

Тогда как Алек Болдуин, наоборот, сказал, что сниматься у Аллена - это привилегия, и вообще нужно посерьезнее относиться к такого рода обвинениям. Особенно когда никакие доказательства не предоставлены и, по сути, применяется сомнительная схема "моё слово против его слова".