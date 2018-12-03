Видеоповторы появятся в Лиге чемпионов уже в этом сезоне

Система видеопомощи арбитрам (VAR) будет использоваться в Лиге чемпионов уже в текущем сезоне. Если быть точнее - со стадии 1/8 финала. Об этом сообщается на официальном сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Изначально введение VAR планировалось со следующего розыгрыша турнира. Но в УЕФА решили не ждать этого момента. И уже сейчас помочь судьям.

"Мы готовы к тому, чтобы раньше ввести эту систему", - отметил президент организации Александер Чеферин. "Безусловно, она поможет судьям в непростых ситуациях и сделает футбол справедливее", - добавил он.

Система VAR используется во всех пяти ведущих национальных чемпионатах Европы, кроме английского. Впрочем, уже со следующего сезона она будет внедрена и на Туманном Альбионе.