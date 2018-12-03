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03.12.2018 08:11
Рубрика: В мире

Власти Мексики продают самолет президента, чтобы покрыть расходы

Текст: Андрей Васильев

В день инаугурации вновь избранного президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора официальный Мехико объявил о продаже президентского самолета.

Этот вопрос был одним из главных предвыборных обещаний Обрадора, который сменил на посту главы государства Энрике Пенья Ньето. Именно Ньето в последний раз использовал президентский самолет для поездки на саммит G20 в Аргентине, сообщает AFP. Лопес Обрадор объявил во время своей кампании, что не будет использовать президентский самолет, добавив, что "даже бывший президент США Барак Обама не имеет положенный ему по статусу собственный самолет". Обрадор заявил, что как глава государства будет летать на обычных коммерческих рейсах.

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"Сегодня мы констатируем первый этап продажи самолета Boeing 787-8, более известного как "Хосе Мария Морелос" (герой мексиканской войны за независимость)", - сказал на пресс-конференции Хорхе Мендоса, директор мексиканской авиакомпании. По его словам, лайнер стоимостью около 218 миллионов долларов был приобретен государственным банком развития Мексики Banobras и в понедельник направится в калифорнийский аэропорт в Сан-Бернардино для прохождения технического осмотра и обслуживания. Лайнер находится в хорошем состоянии и использовался правительством Пенья Ньето только два года.

Как отмечают наблюдатели, церемония вступления в должность левого политика Лопеса Обрадора была запоминающейся. В частности, новый президент впервые в ходе подобной церемонии спустился в народ и, улыбаясь, стал жать руки всем находящимся поблизости мужчинам и целовать руки всем женщинам.

В мире Северная и Центральная Америка Мексика
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