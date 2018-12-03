Власти усилят контроль за системой маркировки товаров

Правительство собирается усилить контроль за системой маркировки товаров. Минпромторг по поручению премьер-министра Дмитрия Медведева уже разработал проект концепции маркировки.

Как пишут "Ведомости", бизнес получит доступ к данным на условиях, которые определят власти. База данных получит статус государственной информационной системы (ГИС). Оператором системы маркировки выступает Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ). Он сможет вносить изменения в ГИС только по согласованию с правительством.

По планам, система маркировки товаров должна будет охватить все отрасли промышленности к 2024 году. Пока в России маркируют меховые изделия и несколько наименований лекарств. В следующем году начнут маркировать табак, обувь, фотокамеры и фотовспышки, а также автомобильные шины.

Более того, чиновники считают, что действие системы маркировки следует распространить по всей территории ЕАЭС, иначе обезопасить рынок стран-участниц союза от контрафактной продукции будет невозможно.