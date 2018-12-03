Завершились испытания российских силовых установок для боевых кораблей

Для Военно-морского флота России построят два или три больших десантных корабля типа "Иван Грен". Их проект доработают.

Об этом сообщил президент Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов. Как он сказал ТАСС, изменения будут касаться корпуса. Но контракт пока не заключен. Президент ОСК добавил, что специалисты одного из конструкторских бюро разработали проект универсальных боевых кораблей с модульными надстройками. Их можно будет трансформировать для выполнения четырех разных задач.

Рахманов также сообщил о завершении испытаний российских силовых установок для боевых кораблей. "Испытания закончены. Моделей этих газотурбинных агрегатов несколько", - заявил он. Президент ОСК уточнил, что речь идет об агрегатах для судов на воздушной подушке, реверсивной машине, установке "турбина - турбина" и "турбина - дизель".

Головной корабль проекта 11711 "Иван Грен" в мае нынешнего года спустили на воду в Калининграде. На вооружение ВМФ РФ его приняли 20 июня. Приписан он к Северному флоту.

Второй корабль этого проекта - "Петр Моргунов" должен приступить к испытаниям не позже марта будущего года, в июне запланирован выход судна на заводские ходовые испытания. Первоначально хотели построить серию из шести кораблей, но потом остановились на двух. После доработки ОСК планирует продолжить выпуск кораблей.

Водоизмещение кораблей этой серии - 5 тысяч тонн. Длина - 120 метров, ширина - 16,5. Скорость хода - 18 узлов, автономность плавания - 30 суток. Экипаж - 100 человек. Большой десантный корабль вмещает 13 основных танков, 36 БТР или БМП или 300 десантников.