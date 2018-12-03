Всероссийская декада подписки стартует 3 декабря

С 3 по 13 декабря 2018 года пройдет Всероссийская декада подписки. На газеты и журналы на первое полугодие 2019 года можно будет подписаться со скидками, в том числе и на "Российскую газету".

В эти десять дней "Почта России" снижает стоимость доставки на прессу, которая входит в ее каталог на 10 процентов для федеральных СМИ и на 15 процентов для региональных изданий. А для изданий по каталогам других подписных агентств дополнительная скидка от почтовиков составит 5 и 10 процентов на федеральные и региональные издания соответственно.

Одновременно сохраняется скидка на доставку изданий, вошедших в список социально значимых СМИ, составленный Экспертным советом по региональным печатным СМИ при минкомсвязи: 25 процентов по собственному каталогу "Почты России" или 20 процентов по каталогам альтернативных подписных агентств. "Российская газета" входит в этот список, а это значит, что скидка на доставку нашего издания довольно внушительная. Всего в списке социально значимой прессы почти 2,5 тысячи изданий.

Акции и скидки подогревают интерес к бумажной прессе. "По итогам подписной кампании на второе полугодие 2018 года в ряде регионов наметилась положительная динамика. Текущая декада - уже вторая за подписную кампанию на первое полугодие 2019 года. Это отличная возможность выписать для себя любимое издание со значительной скидкой или сделать близким приятный новогодний подарок", - отметила заместитель генерального директора по почтовому бизнесу "Почты России" Инесса Галактионова.