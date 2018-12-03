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Рубрика: Культура

Сергей тут рядом

Вышла книга Алены Солнцевой о продюсере Сельянове
Текст: Анна Шарова
Российская газета - Федеральный выпуск №7735 (272)
События Non/fiction богаты и разнообразны. На ярмарке прошла презентация книжной новинки кинокритика и журналиста Алены Солнцевой о первом продюсере в СССР Сергее Сельянове. Это история успеха, которая способна удивить.

Книга Алены Солнцевой "Жизнь и приключения Сергея Сельянова и его киностудии "СТВ", рассказанные им самим" - результат трехлетней работы. Она рассказывает о становлении Сергея Сельянова как режиссера и продюсера и дает возможность взглянуть на устройство современного кинобизнеса глазами его ключевого участника. Автор попыталась разгадать самый важный секрет Сельянова: как быть успешным продюсером, оставаясь верным принципу "главное - это фильм".

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"Сельянов не занимался никогда ничем кроме кино, он не думал об обогащении. Фильм для него - это все. Это единственный продюсер, который посвятил свою жизнь производству фильма. И это его отличие от всех в кинобизнесе. Книга, которую мы представляем, не просто его биография, это еще и история страны, история приключений нашего кинематографа, который сначала был убит, а потом каким-то странным путем начал оживать", - поделилась Любовь Аркус, режиссер и главный редактор журнала "Сеанс".

Книга дает возможность взглянуть на устройство современного кинобизнеса глазами его ключевого участника. Фото: Обложка книги

Алену Солнцеву заинтересовала история жизни Сельянова, так как в какой-то момент он оказался единственным продюсером в стране.

Она много раз предлагала Сергею написать книгу воспоминаний, и вот однажды он согласился.

"Сейчас я знаю о Сельянове, наверное, больше, чем он сам. Я общалась с его коллегами, друзьями детства, читала газеты, смотрела его работы, мы часто разговаривали с Сережей. Садились в кафе, он заказывал кофе, а я включала диктофон. Так мы проводили 3-4 часа. Однажды он даже приехал ко мне в деревню за 450 км от Москвы, и все для того, чтобы утвердить последнюю главу", - рассказала о своей работе над книгой Алена Солнцева.

В какой-то момент у Сергея Сельянова было двенадцать бизнес-проектов, и весь доход от них он пускал на производство кино. В этом отношении он уникальный человек, обычно считается, что продюсеры зарабатывают на бюджете кино, а Сельянов первый и на долгие годы единственный продюсер, кто этого не делал. Он тот продюсер, который зарабатывает деньги для кино.

"Мы с Сельяновым очень похожи: совершенно сумасшедшие люди, которые вкладываются в недоходный бизнес. Издательство не преследовало цель заработать на издании этой книги, это чистый энтузиазм. Сергей Сельянов стал продюсером в те времена, когда еще была советская власть, он тогда еще спродюсировал свой первый независимый фильм. Это история успеха, которая рассказана прекрасным русским литературным языком, потому что Алена Солнцева пишет именно так", - отметила Любовь Аркус.

Справка "РГ"

Сергей Сельянов - российский кинорежиссер, сценарист и продюсер, руководитель компании "СТВ" и студии анимационного кино "Мельница". Продюсер более 40 художественных и документальных фильмов.

Культура Литература Ярмарка Non/fiction
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