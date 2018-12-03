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03.12.2018 13:25
Рубрика: Спорт

Жена Мамаева обвинила его в многочисленных изменах

Текст: Артур Нанян

Жена футболиста Павла Мамаева Алана заявила, что конфликт ее мужа с водителем ведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой начался из-за любовницы. По ее словам, игрок "Краснодара" постоянно ей изменял и из-за этого угодил в СИЗО.

Суд отказался освобождать футболиста Павла Мамаева под залог

Напомним, Мамаев, как и нападающий "Зенита" Александр Кокорин, в октябре был арестован на два месяца из-за обвинений в двух нападениях. Сначала парочка избила водителя Виталия Соловчука, а затем чиновника Минпромторга Дениса Пака. На этой неделе состоится суд. Не исключено, что футболистам могут продлить пребывание в СИЗО "Бутырка" еще на два месяца.

Так вот, по словам Аланы, "Павел не хочет восстанавливать семью". Чуть позже после появления скандальной записи в ее Instagram, она провела прямой эфир, рассказав в подробностях историю знакомства ее мужа с любовницей, сообщает Sport24.

"Не могу поверить во все это. Это было не один раз, и не только с ней, и еще были! Когда мне писали, что он изменяет, я всегда всем отвечала, что уверена в своем муже. У меня столько боли!" - сообщила Мамаева.

Напоследок Алана добавила, что не будет судиться с мужем. И мстить она ему не собирается. "Я просто хочу, чтобы он стал нормальным", - отметила девушка.

Спорт Футбол Игроки и тренеры
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