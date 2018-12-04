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Адвокат Владимира Этуша рассказал о его состоянии

Драматический театр
    04.12.2018, 11:31
Текст:   Олег Усков

Народный артист СССР Владимир Абрамович Этуш пошел на поправку - его состояние улучшилось и актер уже готовится к ранее перенесенному спектаклю "Бенефис" в театре имени Вахтангова.

Фото: Александр Гальперин/ РИА Новости
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Об этом передает ТАСС со ссылкой на адвоката актера Михаила Иоффе. Сообщившего, что Этуш планирует принять участие в спектакле 13 декабря. "Силы у него есть для игры на сцене", - заверил юрист.

Директор театра Кирилл Крок перед этим рассказал агентству, что не собирается изымать постановку из репертуара, поскольку для Этуша выход на сцену - "это продление жизни".

Владимир Этуш - актер театра и кино, педагог. Родился в Москве в 1922 году. На экранах дебютировал в 1953-м - в "Адмирале Ушакове" у Ромма.

Известен по фильмам "Кавказская пленница", "12 стульев" (версия Гайдая), "Иван Васильевич меняет профессию", "Приключения Буратино".

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