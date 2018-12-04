Выиграв в этом году на фестивале "Локобол" приз "Путешествие во Францию", команда Детской Футбольной лиги ЦРФ (Череповец) отправилась в гости к полузащитнику "Монако" и сборной России Александру Головину. Тот, сам выпускник ДФЛ, радушно принял гостей в Ницце. Подарил им майки красного-белого цвета, поставил немало автографов, сфотографировался с каждым из мальчишек.

А еще ответил на многочисленные вопросы. А главным был такой: "Как у вас все это получилось?" И Головин посоветовал: "Если действительно любите футбол, то ни на что не отвлекайтесь. Раз выбрали этот путь, то идите по нему до конца".

Ребята вручили Головину вымпел и талисман - Мишку-Везунчика. Действительно, везения футболисту, только-только выбравшемуся из цепкого кольца постоянных травм, пока не хватает. А Детская футбольная лига подарила "Монако" официальный мяч ДФЛ "Ударь-ка!" и вымпел Лиги.