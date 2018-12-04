Федеральный закон от 28 ноября 2018 г. N 448-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции"

Принят Государственной Думой 13 ноября 2018 года

Одобрен Советом Федерации 23 ноября 2018 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 22 ноября 1995 года N 171-ФЗ "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции" (в редакции Федерального закона от 7 января 1999 года N 18-ФЗ) (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 48, ст. 4553; 1999, N 2, ст. 245; 2001, N 53, ст. 5022; 2002, N 30, ст. 3026, 3033; 2004, N 45, ст. 4377; 2005, N 30, ст. 3113; 2006, N 1, ст. 20; 2007, N 1, ст. 11; N31, ст. 3994; N 49, ст. 6063; 2008, N 30, ст. 3616; 2009, N 1, ст. 21; N 52, ст. 6450; 2010, N 15, ст. 1737; N 31, ст. 4196; 2011, N 1, ст. 42; N 27, ст. 3880; N 30, ст. 4566, 4601; 2012, N 26, ст. 3446; N 27, ст. 3589; N 31, ст. 4322; N 53, ст. 7584, 7611; 2013, N 30, ст. 4065; 2015, N 1, ст. 43, 47; N 14, ст. 2022; N 27, ст. 3973; 2016, N 26, ст. 3871; N 27, ст. 4193, 4194; 2017, N 31, ст. 4827; 2018, N 1, ст. 17; N 32, ст. 5082) следующие изменения:

1) пункт 3 статьи 1 дополнить абзацем следующего содержания:

"производство и (или) оборот автомобильного бензина, который производится с добавлением этилового спирта или спиртосодержащей продукции и соответствует техническому регламенту Таможенного союза "О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту".";

2) статью 2 дополнить подпунктом 22 следующего содержания:

"22) биоэтанол - денатурированный этиловый спирт (денатурат), который произведен из пищевого и (или) непищевого сырья растительного происхождения, денатурация которого осуществляется с соблюдением требований, предусмотренных статьей 101 настоящего Федерального закона, и в котором содержится не более 1 процента воды;";

3) в статье 8:

а) в пункте 2:

в абзаце восьмом слова "и восемнадцатом" заменить словами ", восемнадцатом и двадцать четвертом";

абзац девятый после слов "в готовой продукции," дополнить словами "денатурирующих веществ в биоэтаноле,";

дополнить абзацами следующего содержания:

"Основное технологическое оборудование для производства биоэтанола помимо автоматических средств, указанных в абзаце первом настоящего пункта, должно быть оснащено автоматическими средствами измерения и учета концентрации денатурирующих веществ в биоэтаноле.

Программно-аппаратные средства организаций, использующих основное технологическое оборудование для производства биоэтанола, должны обеспечивать прием и передачу информации, полученной с использованием автоматических средств измерения и учета концентрации и объема безводного спирта в готовой продукции, объема готовой продукции, автоматических средств измерения и учета концентрации денатурирующих веществ в биоэтаноле.";

б) пункт 9 дополнить абзацами следующего содержания:

"Не допускается производство биоэтанола обособленным подразделением организации, использующим основное технологическое оборудование для производства других видов этилового спирта (за исключением производства этилового спирта из непищевого сырья).

Производство биоэтанола допускается с использованием аппаратов, установок и колонн для очистки и ректификации этилового спирта, имеющих в каждой технологической линии не более двух операционных колонн - одной брагоректификационной колонны и одной ректификационной колонны (за исключением производства этилового спирта из непищевого сырья).

Технические условия использования основного технологического оборудования для производства биоэтанола устанавливаются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.";

4) в статье 9:

а) пункт 6 после слов "этилового спирта" дополнить словами "(за исключением биоэтанола)";

б) пункт 7 после слов "этилового спирта" дополнить словами "(за исключением биоэтанола)";

5) в статье 101:

а) абзац первый пункта 1 после слов "Этиловый спирт" дополнить словами "(за исключением биоэтанола)";

б) дополнить пунктами 11 и 12 следующего содержания:

"11. Биоэтанолом признается денатурированный этиловый спирт при условии содержания в нем следующих денатурирующих веществ:

1) кротоновый альдегид в концентрации не менее 0,2 процента объема биоэтанола;

2) толуол в концентрации не менее 0,6 процента объема биоэтанола.

12. В денатурированный этиловый спирт осуществляется введение следующих денатурирующих веществ:

1) кротоновый альдегид - на стадии ректификации;

2) толуол - на конечной стадии производства биоэтанола.";

в) в пункте 2 слова "пунктом 1" заменить словами "пунктами 1 и 11";

г) в пункте 3 слова "в пункте 1" заменить словами "в пунктах 1 и 11";

6) подпункт 5 пункта 1 статьи 102 дополнить словами "в случаях, если уплата указанного платежа предусмотрена законодательством Российской Федерации о налогах и сборах";

7) абзац четвертый пункта 4 статьи 16 после слов "и железнодорожном транспорте" дополнить словами ", а также в жилых помещениях жилищного фонда";

8) в статье 18:

а) абзац второй пункта 2 дополнить словами ", включая биоэтанол";

б) пункт 4 изложить в следующей редакции:

"4. Лицензии на осуществление вида деятельности, указанного в абзаце втором пункта 2 настоящей статьи, выдаются отдельно на этиловый спирт (в том числе денатурат, за исключением биоэтанола) и биоэтанол.

Лицензии на осуществление видов деятельности, указанных в абзацах пятом и шестом пункта 2 настоящей статьи, выдаются отдельно на алкогольную продукцию, спиртосодержащую пищевую продукцию и спиртосодержащую непищевую продукцию.

Лицензии на осуществление вида деятельности, указанного в абзаце одиннадцатом пункта 2 настоящей статьи, выдаются отдельно на этиловый спирт (в том числе денатурат), нефасованную спиртосодержащую пищевую продукцию с содержанием этилового спирта более 25 процентов объема готовой продукции, нефасованную спиртосодержащую непищевую продукцию с содержанием этилового спирта более 25 процентов объема готовой продукции.

Лицензия на осуществление вида деятельности, указанного в абзаце двенадцатом пункта 2 настоящей статьи, по заявлению сельскохозяйственного товаропроизводителя выдается отдельно на вино или игристое вино (шампанское) либо одновременно на вино и игристое вино (шампанское).

Лицензии на осуществление вида деятельности, указанного в абзаце десятом пункта 2 настоящей статьи, выдаются отдельно на розничную продажу алкогольной продукции и розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания.

Лицензия на розничную продажу алкогольной продукции предусматривает право организации на осуществление закупки (за исключением импорта) алкогольной продукции по договору поставки, а также хранение закупленной алкогольной продукции и ее реализацию по договору розничной купли-продажи.

Лицензия на розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания предусматривает право организации на осуществление закупки (за исключением импорта) алкогольной продукции по договору поставки, хранение (в том числе во вскрытой потребительской таре (упаковке), использование в соответствии с подпунктом 15 статьи 2 настоящего Федерального закона для изготовления алкогольных напитков, кулинарных блюд, спиртосодержащей пищевой продукции и иной пищевой продукции, отпуск алкогольной продукции потребителю во вскрытой потребительской таре или в розлив, осуществляемые при оказании услуг общественного питания.

Лицензия на производство, хранение, поставки и розничную продажу винодельческой продукции, произведенной сельскохозяйственными товаропроизводителями, предусматривает право как на розничную продажу указанной продукции, так и на розничную продажу указанной продукции при оказании услуг общественного питания.

В случае указания в лицензии на розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания в качестве места осуществления деятельности конкретного водного судна или вагона-ресторана (вагона-кафе, вагона-буфета, вагона-бара) организация вправе осуществлять в нем розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания на всем пути следования водного судна или вагона-ресторана (вагона-кафе, вагона-буфета, вагона-бара), входящего в состав поезда дальнего следования.";

9) в статье 19:

а) в пункте 1:

подпункт 10 после слов "этилового спирта" дополнить словами "(за исключением биоэтанола)";

дополнить подпунктом 101 следующего содержания:

"101) схема оснащения основного технологического оборудования для производства биоэтанола автоматическими средствами измерения и учета концентрации денатурирующих веществ в биоэтаноле, автоматическими средствами измерения и учета концентрации и объема безводного спирта в готовой продукции, объема готовой продукции, содержащая информацию об указанных оборудовании, автоматических средствах и о коммуникациях в соответствии с перечнем информации, установленным уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти;";

дополнить подпунктом 131 следующего содержания:

"131) копии технической документации изготовителя автоматических средств измерения и учета концентрации денатурирующих веществ в биоэтаноле на указанные автоматические средства, установка которых обязательна в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона;";

б) в пункте 33 слова "пунктами 3 - 32" заменить словами "пунктами 3 - 32, 32-2";

10) в статье 20:

а) пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1. Действие лицензии на производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции приостанавливается решением лицензирующего органа на основании материалов, представленных органами, осуществляющими контроль и надзор за соблюдением настоящего Федерального закона, а также по инициативе самого лицензирующего органа в пределах его компетенции в следующих случаях:

невыполнение лицензиатом предписаний лицензирующего органа об устранении нарушений условий действия лицензии;

непредставление в установленный срок заявления о переоформлении лицензии;

использование основного технологического оборудования, предназначенного для производства этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) алкогольной продукции и (или) их хранения, для производства и (или) хранения на том же оборудовании непищевой продукции, за исключением отходов основного производства;

использование основного технологического оборудования (за исключением оборудования для производства вина, игристого вина (шампанского) сельскохозяйственными товаропроизводителями из собственного винограда и оборудования, имеющегося у организаций, осуществляющих производство только вина, игристого вина (шампанского) с защищенным географическим указанием, с защищенным наименованием места происхождения), предназначенного для производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции (за исключением случаев, предусмотренных пунктом 21 статьи 8 настоящего Федерального закона) и не оснащенного автоматическими средствами измерения и учета концентрации и объема безводного спирта в готовой продукции, объема готовой продукции, автоматическими средствами измерения и учета концентрации денатурирующих веществ в биоэтаноле, техническими средствами фиксации и передачи информации об объеме производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в единую государственную автоматизированную информационную систему в соответствии с требованиями статьи 8 настоящего Федерального закона;

оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции с нарушением требований, предусмотренных статьей 102 настоящего Федерального закона, а спиртосодержащей непищевой продукции, кроме того, с нарушением требований, предусмотренных пунктом 4 статьи 101 настоящего Федерального закона, а также фальсификация сопроводительных документов, удостоверяющих легальность производства и (или) оборота такой продукции (в том числе путем дублирования);

поставка, перевозка, закупка этилового спирта, в том числе денатурата, и нефасованной спиртосодержащей продукции с содержанием этилового спирта более 25 процентов объема готовой продукции без уведомления;

отсутствие технологического оборудования, позволяющего полностью перерабатывать и (или) утилизировать барду (основной отход спиртового производства) на очистных сооружениях (для организаций, осуществляющих производство этилового спирта);

использование для производства этилового спирта и алкогольной продукции нового основного технологического оборудования с нарушением требований пункта 10 статьи 19 настоящего Федерального закона;

нарушение требований пунктов 21 и 22 статьи 11 настоящего Федерального закона;

неуплата лицензиатом, по данным Государственной информационной системы о государственных и муниципальных платежах, в установленный срок административного штрафа, назначенного за правонарушение, предусмотренное Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, совершенное в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции;

наличие поступившей из федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору за соблюдением законодательства о налогах и сборах, информации о совершении налогового правонарушения в виде указания в налоговой декларации по акцизам на алкогольную продукцию недостоверных (ложных) сведений, повлекших занижение исчисленной суммы акциза;

использование аппаратов, установок и колонн для очистки и ректификации биоэтанола, не отвечающих требованиям, установленным в соответствии с настоящим Федеральным законом;

оборот биоэтанола с нарушением требований, предусмотренных статьей 101 настоящего Федерального закона;

выявление нарушения, являющегося основанием для аннулирования лицензии.

Указанная в абзаце двенадцатом настоящего пункта информация представляется федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору за соблюдением законодательства о налогах и сборах, по межведомственному запросу лицензирующего органа.

Действие лицензии приостанавливается на срок, необходимый для устранения выявленных нарушений, но не превышающий шести месяцев, за исключением случая приостановления действия лицензии в связи с непредставлением в установленный срок заявления об устранении обстоятельств, повлекших за собой приостановление действия лицензии, за исключением случая приостановления действия лицензии в связи с выявлением нарушения, являющегося основанием для аннулирования лицензии. В случае выявления нарушения, являющегося основанием для аннулирования лицензии, действие лицензии приостанавливается до дня вступления в законную силу принятого судом либо уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти решения об аннулировании лицензии или об отказе в ее аннулировании.

Лицензирующий орган в срок не более чем 14 дней со дня принятия решения о приостановлении действия лицензии осуществляет снятие остатков готовой продукции, сырья и полуфабрикатов, используемых для ее производства, а также пломбирование оборудования и коммуникаций в целях исключения производства и реализации этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

После получения от лицензиата заявления об устранении обстоятельств, повлекших за собой приостановление действия лицензии, лицензирующий орган в течение 14 дней обязан принять решение о возобновлении действия лицензии или об отказе в возобновлении ее действия и обращении в суд с заявлением об аннулировании лицензии. В случае непринятия лицензирующим органом в указанный срок одного из этих решений действие лицензии считается возобновленным.

Принятое лицензирующим органом решение о приостановлении действия лицензии может быть обжаловано в суд.

В случае непредставления лицензиатом в установленный срок заявления об устранении обстоятельств, повлекших за собой приостановление действия лицензии, лицензирующий орган принимает решение о приостановлении действия лицензии лицензиата до принятия решения о направлении в суд заявления об аннулировании лицензии.";

б) в пункте 31:

подпункт 10 после слов "объема готовой продукции" дополнить словами ", автоматических средств измерения и учета концентрации денатурирующих веществ в биоэтаноле";

подпункт 11 после слов "объема готовой продукции," дополнить словами "автоматических средствах измерения и учета концентрации денатурирующих веществ в биоэтаноле,";

подпункт 14 после слов "поставка денатурата" дополнить словами ", включая биоэтанол,", после слов "использования денатурата" дополнить словами ", включая биоэтанол,";

дополнить подпунктами 22 и 23 следующего содержания:

"22) использование основного технологического оборудования, предназначенного для производства и (или) оборота биоэтанола, для производства на том же оборудовании других видов этилового спирта (за исключением производства этилового спирта из непищевого сырья);

23) использование основного технологического оборудования, предназначенного для производства и (или) оборота других (отличных от биоэтанола) видов этилового спирта (за исключением этилового спирта из непищевого сырья), для производства на том же оборудовании биоэтанола.";

в) подпункт 1 пункта 32 после слов "этилового спирта" дополнить словами "(за исключением биоэтанола)";

11) подпункт 2 пункта 2 статьи 23 после слов "автоматических средств измерения и учета концентрации и объема безводного спирта в готовой продукции, объема готовой продукции," дополнить словами "автоматических средств измерения и учета концентрации денатурирующих веществ в биоэтаноле,";

12) в пункте 1 статьи 26:

а) абзац четвертый после слов "в готовой продукции, объема готовой продукции," дополнить словами "автоматическими средствами измерения и учета концентрации денатурирующих веществ в биоэтаноле (при производстве биоэтанола),";

б) абзац шестой после слов "продажа этилового спирта" дополнить словами ", и (или) спиртосодержащей продукции с добавлением биоэтанола,";

в) абзац шестнадцатый дополнить словами "(за исключением биоэтанола)";

г) абзац девятнадцатый после слов "оборот денатурата" дополнить словами ", включая биоэтанол,", после слов "использования денатурата" дополнить словами ", включая биоэтанол,";

д) дополнить абзацами следующего содержания:

"производство биоэтанола обособленным подразделением организации, использующим основное технологическое оборудование для производства других видов этилового спирта (за исключением производства этилового спирта из непищевого сырья);

использование аппаратов, установок и колонн для очистки и ректификации биоэтанола, не отвечающих требованиям, установленным в соответствии с настоящим Федеральным законом.".

Статья 2

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении одного года со дня его официального опубликования, за исключением положений, для которых настоящей статьей установлен иной срок вступления их в силу.

2. Пункты 6, 7, подпункт "б" пункта 9 статьи 1 настоящего Федерального закона вступают в силу со дня официального опубликования настоящего Федерального закона.

Президент Российской Федерации В. Путин