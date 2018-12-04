Армия Израиля обнаружила первый туннель "Хезболлах" на границе с Ливаном

Армия обороны Израиля обнаружила первый туннель "Хезболлах" на границе с Ливаном. Предполагается, что подземный ход предназначался для тайной заброски боевиков на территорию еврейского государства. Оборонное ведомство Израиля разместило фотографию найденного туннеля в своем Twitter.

Ранее официальный представитель израильской армии Йонатан Конрикус сообщил о начале операции "Северный щит", в рамках которой военные должны найти и обезвредить туннели движения "Хезболлах" на границе с Ливаном.

По его словам, созданная "Хезболлах" инфраструктура не представляет непосредственной угрозы для гражданского населения, так как не введена окончательно в эксплуатацию.

В общении с журналистами Конрикус не стал вдаваться в детали и рассказывать, как именно израильские военные уничтожат подземные ходы.

Примечательно, что операция "Северный щит" проходит только на контролируемой Израилем территории, в том числе в северной части Голанских высот. В данной связи израильские войска на севере страны приведены в состояние повышенной боевой готовности.