Банк России не станет требовать информацию о крупных валютных сделках

Банк России не планирует обязывать участников валютных торгов информировать о предстоящем исполнении клиентских поручений большого объема на покупку иностранной валюты.

Ранее агентство Reuters сообщило, что Банк России обсуждал с крупнейшими участниками валютного рынка создание "канала коммуникации" для своевременного информирования о крупных сделках, которые могут существенно повлиять на курс рубля.

В июне на заседании совместного Совета по валютному рынку Национальной финансовой ассоциации (НФА) и ACI Russia с участием главы департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерия Ляха обсуждался случай с трейдером банка HSBC Марком Джонсоном. Тот был осужден в США на два года тюрьмы за фронтраннинг (front-running) при исполнении клиентского поручения на покупку GBP/USD на 3,5 млрд долларов. Как говорится в протоколе заседания, участники отметили "необходимость установить коммуникацию с Банком России для своевременного информирования регулятора о крупных клиентских поручениях, исполнение которых в складывающихся на рынке условиях может существенно повлиять на цену". "Это было обсуждение в рамках конкретного кейса трейдера HSBC, - пояснили "РГ" в пресс-службе Банка России. - Речь не шла о подобном предложении для нашего рынка".

Обсуждение касается не стабильности рубля, а выявления инсайдерской торговлии манипулирования рынком

"Я никогда не слышал, чтобы с нашей стороны были такие предложения (по отслеживанию крупных валютных сделок), - сказал журналистам первый зампред Банка России Сергей Швецов. - Это дискуссия, которую начали банки через НФА". Он пояснил, что обсуждение касается мер по противодействию манипуляциям на финансовом рынке. Банк России уже несколько лет отслеживает в режиме онлайн все биржевые сделки, выявляя нестандартные и проверяя на предмет инсайдерской торговли и манипулирования рынком.

"Речь не идет о предстоящих сделках, - объясняет Банк России. - Мы обсуждаем механизм рассмотрения аномальных сделок, которые происходят на организованных торгах и были выявлены Банком России в рамках постоянного мониторинга. Это касается как фондового, так и валютного, товарного и срочного рынков". Агрегируя в рамках мониторинга торгов все информационные потоки от организаторов торговли, зачастую Банк России сам сообщает профучастникам об аномальных сделках их клиентов. "Этот коммуникационный канал работает в обе стороны и способствует как снижению общей стоимости затрат участников рынка на выявление аномальных сделок, так и увеличению оперативности реагирования Банка России на уже заключенные аномальные сделки", - сообщили "РГ" в пресс-службе ЦБ.

В дополнение к обязательным правилам регулятор призывает трейдеров использовать Глобальный кодекс валютного рынка (FX Global Code) - свод принципов добросовестной работы, подготовленный рабочей группой при Банке международных расчетов в Базеле. Предполагалось, что в дальнейшем он станет основой для соответствующих национальных стандартов. Однако пока "российской версии" FX Global Code нет, также не обсуждается реестр игроков, которые подпишутся под ним, отмечает руководитель департамента финансовых рейтингов Национального рейтингового агентства (НРА) Карина Артемьева.