Белорусская группа "Чистый голос": Мы переодели народную песню в смокинги

Белорусская вокальная мужская группа "Чистый голос" стала настоящим добрым талисманом международного кинофестиваля "Амурская осень". Их репертуар огромен - от народных частушек до эстрадной классики.

Пятеро мужчин без "шоубизовских" закидонов, без фонограммы просто выходят на сцену и поют. Фото: Юрий Феклистов

Не так давно пять артистов из Минска покорили Поднебесную, а в амурском городке Шимановске на их концерты билеты покупают целыми рядами в одни руки. Культурная жизнь городка отмеряется от концерта до концерта артистов из Беларуси.

"Чистый голос" - это пятеро великолепных артистов: Аким Тышко, Андрей Пыжик, Дмитрий Миникаев, Валерий Пригун и Юрий Гузич. Парни с начала куплета берут зрителей в плен, причем первыми сдаются представительницы прекрасной половины человечества.

- Люди с января начинают спрашивать: а в этом году к нам приедет "Чистый голос"? Ребят у нас любят, как мать любит детей, которые живут далеко от дома. И так же ждут, - говорит Павел Березовский, мэр Шимановска.

Несколько лет назад артисты из Минска поехали в этот северный городок с концертом. "И с первого выступления поняли, что это наш зритель. Такое количество тепла получаешь далеко не в каждом зале", - говорит Валерий Пригун.

А еще в тот же самый их первый приезд на Дальний Восток коллектив поехал с участниками кинофестиваля "Амурская осень" в Харбин, там после выступления к ним подошел китайский продюсер и попросил оставить свои координаты.

Через несколько месяцев он пригласил "Голос" в Китай.

- В первый приезд мы исполнили три песни в сборном концерте, - вспоминают артисты.

Зрители Поднебесной утопили белорусов в овациях. Вот так минские вокалисты открыли большую китайскую дверь. Несколько месяцев шли репетиции - для зрителей КНР специально подбирали репертуар. Разучили несколько композиций на китайском.

В 1999 году "Чистый голос" участвовал в торжественном мероприятии по случаю подписания исторического договора о единении народов Беларуси и России

Лучшие китаисты республики помогали им ставить произношение одного из труднейших в мире языков.

В КНР певцы из Беларуси дали 15 концертов, объехали 15 провинций большой страны - от Шанхая до Внутренней Монголии.

- Китайские зрители очень эмоциональные и сердечные. Они смело выходят на сцену, не скупятся на овации. После концерта могут подойти с просьбой: "А можно вас обнять?" - вспоминают артисты.

Женщины до слез изумлялись силе и красоте роскошного баса Юрия Гузича.

Голосистые парни из Беларуси - народ не капризный, вздрагивают от слова "звезда". Их бытовой райдер прост, как хлеб: одноместное проживание в гостиницах, питание да вода в гримерке.

- Однажды ехали даже в плацкарте, в котором три яруса спальных полок вместо привычных двух. Все - в копилку жизненного опыта, - улыбаются артисты.

Месяц китайских гастролей был очень интересным и запоминающимся.

После него они возвращались домой через Дальний Восток.

- Котлеты с пюре и борщ были такими вкусными и долгожданными, - признаются славянские души.

…Пятеро мужчин в классических костюмах, без "шоубизовских" закидонов, без фонограммы, без псевдо- звездной мишуры и пыли. Просто выходят на сцену и поют. А зритель просто немеет от мощных мужских голосов и прекрасных песен. Испытывая внезапное чувство восторга от прикосновения к искусству настоящей, природной, необыкновенной силы.

Досье "СОЮЗа"

"Чистый голос" - это профессиональный вокальный ансамбль, в состав которого входят пять артистов. Работают в самых разных жанрах : классика и фольклор, духовная и эстрадная музыка, романсы и современная авторская песня.



Дебют вокальной группы "Чистый голос" состоялся в 1991 году на фестивале "Могутны Божа". В том же году прошел первый сольный концерт в Москве в Колонном зале Дома Союзов. В 1995 году коллектив выпустил свой первый альбом народных песен "Пой, славянская душа" и альбом православной музыки "Рождение на небесах".



В 1996 году "Чистый голос" стал первым коллективом, удостоенным Национальной премии РБ "За духовное возрождение". В 1997 году группу пригласили выступить в Америке: артисты исполняли классические и духовные произведения в Посольствах Беларуси и России в Вашингтоне и Штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. В 1999 году "Чистый голос" участвовал в торжественном мероприятии по случаю подписания исторического договора о единении народов России и Беларуси в Кремле.



Сегодня вокальная группа "Чистый голос" является одним из самых гастролирующих белорусских коллективов, среди их адресов - Беларусь, Россия, страны Европы и Америки, Индия и Китай.