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04.12.2018 18:28
Проект: Медиацентр

КаДетские традиции

4 декабря в медиацентре "Российской газеты" состоялась пресс-конференция на тему: "Благотворительный патриотический проект "Международный Кремлевский кадетский бал" - цели, задачи, дальнейшие планы развития проекта".

В этом году мероприятие приурочено ко Дню Героев Отечества, 75-летию со дня образования Суворовских военных и Нахимовских военно-морских училищ, а также к 300-летию бальной культуры в России.

В пресс-конференции приняли участие:

- Гусев Сергей Викторович - начальник управления военно-патриотической работы и взаимодействия с общественными объединениями Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, полковник;

- Грибакин Валерий Викторович - генерал-майор, официальный представитель Росгвардии;

- Антошкин Николай Тимофеевич - Председатель Оргкомитета МККБ, Герой Советского Союза, депутат ГД ФС РФ, заслуженный летчик РФ, генерал- полковник;

- Кирпичникова Юлия Юрьевна - организатор МККБ, президент Благотворительного фонда Юлии Кирпичниковой по поддержке социально-экономических программ;

- Ванина Людмила Вадимовна - член Оргкомитета МККБ, директор по развитию проекта;

- Дунаев Дмитрий Николаевич - член Оргкомитета МККБ, художественный руководитель МККБ, заслуженный артист РФ;

- Липовой Сергей Анатольевич - Председатель Президиума Общероссийской организации "Офицеры России", Герой России, генерал-майор;

- Мартынюк Виталий Николаевич - директор АНО "Агентство развития внутреннего туризма".

III Международный Кремлевский Кадетский Бал состоится 11 декабря в Гостином Дворе и проводится в рамках Ведомственной программы Министерства обороны Российской Федерации по реализации государственной программы "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы" и при официальной поддержке Следственного комитета Российской Федерации.

По сравнению с прошлым годом значительно увеличилась география бала. На МККБ приглашены кадеты из 60 регионов России. Всего комиссией было получено свыше четырех тысяч заявок, однако мероприятие смогут посетить только 1800 представителей учебных и социальных учреждений (детские дома).

На Бал приедут кадеты из Хабаровского, Забайкальского, Красноярского и Алтайского краев, Бурятии, Алтая, Ингушетии, Татарстана, Крыма, Карелии, Дагестана, Калмыкии, Марий-Эл, Чувашской Республики, Чеченской Республики, Удмуртской Республики, Севастополя, Амурской, Мурманской, Иркутской, Архангельской, Астраханской, Волгоградской, Вологодской, Свердловской, Кировской областей и других регионов России.

Председатель Оргкомитета МККБ, депутат Государственной Думы ФС РФ, Герой Советского Союза, Заслуженный военный летчик РФ, генерал-полковник Николай Антошкин отметил, что в мероприятии примут участие воспитанники ведомственных кадетских учреждений из всех силовых структур: Минобороны РФ, СК РФ, МВД РФ, МЧС РФ, ФСО РФ, ФСБ РФ, Росгвардии из различных регионов Российской Федерации.

На МККБ также приглашены представители всех конфессий и послы из десяти иностранных государств (КНР, Южной Кореи, Греции, Австрии, стран СНГ). По словам организаторов, трехдневная программа бала будет максимально насыщенной: обширная культурная и экскурсионная программы для приехавших детей, специальная номинация "Принц и Принцесса бала", концертная программа с участием артистов и кадетов, премьера гимна МККБ.

"Одна из важных целей бала - это преемственность поколений. Мы даем возможность кадетам встретиться с Героями, пообщаться с ними лично и между собой. Все это способствует объединению кадетского движения", - подчеркнула организатор МККБ Юлия Кирпичникова.

"По доброй традиции вот уже на протяжении трех лет мы оказываем помощь в подготовке и проведении этого прекрасного мероприятия, - рассказал Сергей Гусев, начальник управления военно-патриотической работы и взаимодействия с общественными объединениями Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ. -  Для предания торжественности мероприятию в нем предусмотрено участие роты Почетного караула в особой церемониальной военной форме, что позволит ребятам перенестись во времена Петра I. А без музыкального сопровождения Оркестра Комендантского полка невозможно было бы представить проведение самого бала".

Несмотря на недолгую историю МККБ, у мероприятия много сторонников - Администрация Президента РФ, Министерство обороны РФ, Министерство просвещения РФ, Министерство иностранных дел РФ, Министерство культуры РФ, МЧС РФ, ФСО РФ, МВД РФ, ГИБДД, Россотрудничество, Росгвардия, Правительство г. Москвы, в том числе Департамент здравоохранения города Москвы, Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы, Правительство Московской области, Агентство развития внутреннего туризма и другими ведомствами и общественными организациями.

Сергей Липовой, председатель президиума Общероссийской организации "Офицеры России": "Мы за возрождение лучших традиций русской армии. Раньше в русской армии офицер имел блестящее образование, знал несколько языков, умел красиво танцевать. Помимо военно-прикладного искусства, которым он обладал в совершенстве, он был украшением любого общества, и сегодня идет возрождение лучших традиций русской армии".

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