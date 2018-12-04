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04.12.2018 23:38
Рубрика: Экономика

Банкиры сохранят лицо

ЦБ отложил на год сбор биометрии всеми банками в России
Текст: Игорь Зубков
Российская газета - Столичный выпуск №7736 (273)
Банк России предлагает отложить на год требование о стопроцентном оснащении банковских офисов оборудованием для сбора биометрических данных.

Послабление получат небольшие банки, оформившие базовую лицензию. Законопроект об этом обсуждается с депутатами Госдумы, говорится в сообщении ЦБ. На 1 ноября таких банков было 74, к концу года их станет больше - заявляли о намерении перейти на базовую лицензию 150 банков с капиталом до 1 млрд рублей.

Банки собирают биометрические данные (изображения лица и записи голоса) в рамках проекта удаленной идентификации клиентов, он стартовал в конце июня. До конца этого года банки обязаны предоставить возможность сдать биометрические образцы не менее чем в 20% структурных подразделений в каждом регионе присутствия, к 30 июня 2019 года - в 60% и до конца 2019 года - в 100%. Банкиры жаловались на издержки по развертыванию необходимого оборудования в 20 тысячах действующих офисов. Сейчас биометрию собирают более 400 подразделений 27 банков во всех регионах.

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"Крупные банки уже приступили к внедрению необходимых инфраструктурных решений, а часть из них уже это реализовала, - отмечает первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова. - Банкам с базовой лицензией в силу их меньшего размера нужно больше времени для подготовки и внедрения механизма удаленной идентификации, а также возможность использования типового или облачного решения по информационной безопасности. Именно поэтому мы считаем возможным для таких банков установить срок обеспечения сбора биометрии до 31 декабря 2020 года. При этом в случае их готовности подключиться к Единой биометрической системе в более ранние сроки они смогут это сделать без ограничений".

Удаленная идентификация позволяет гражданам получать услуги дистанционно в любом банке, для этого надо один раз пройти первичную идентификацию в любом уполномоченном банке. Затем можно открывать счет (вклад), получать кредит или делать перевод в новом банке, ни разу его не посетив: необходимо подтвердить свои биометрические данные с помощью смартфона, планшета или компьютера.

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