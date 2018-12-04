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События года
Рубрика: Экономика
Проект: События года 2018

04.12.2018 20:43
Текст: Игорь Зубков

ЦБ отложил на год сбор биометрии всеми банковскими офисами в России

Банк России предлагает отложить на год требование о стопроцентном оснащении банковских офисов оборудованием для сбора биометрических данных.
Фото: Depositphotos.com Фото: Depositphotos.com
Фото: Depositphotos.com

Послабление получат небольшие банки, оформившие базовую лицензию. Законопроект об этом обсуждается с депутатами Государственной думы, говорится в сообщении Банка России.

По данным на 1 ноября, таких банков было 74, к концу года их станет больше - заявляли о намерении перейти на базовую лицензию 150 банков с капиталом менее 1 млрд рублей.

Фото: depositphotos.com
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Сбор биометрических данных (изображения лица и записи голоса) производится банками в рамках проекта удаленной идентификации клиентов, он стартовал в конце июня. Согласно действующим требованиям, до конца этого года банки должны предоставить клиентам возможность сдать биометрические образцы не менее чем в 20% структурных подразделений в каждом регионе присутствия, к 30 июня 2019 года - в 60% и до конца 2019 года - в 100%. Банки жаловались на большие расходы, связанные с развертыванием необходимого оборудования в 20 тысячах действующих офисах.

Сейчас биометрические данные собирают 27 кредитных организаций в более чем 400 подразделениях во всех регионах страны.

"Крупные банки уже приступили к внедрению необходимых инфраструктурных решений, а часть из них уже это реализовала, - отмечает первый заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова. - Банкам с базовой лицензией в силу их меньшего размера нужно больше времени для подготовки и внедрения механизма удаленной идентификации, а также возможность использования типового или облачного решения по информационной безопасности. Именно поэтому мы считаем возможным для таких банков установить срок обеспечения сбора биометрии до 31 декабря 2020 года. При этом в случае их готовности подключиться к Единой биометрической системе в более ранние сроки они смогут это сделать без ограничений".

Механизм удаленной идентификации позволяет гражданам получать финансовые услуги дистанционно в любом банке, для этого надо один раз пройти первичную идентификацию в любом уполномоченном банке. Затем можно открывать счет (вклад), получать кредит или делать перевод в новом банке, ни разу его не посетив: необходимо подтвердить свои биометрические данные с помощью смартфона, планшета или компьютера.

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Финансы. События года 2018
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