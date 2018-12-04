ЦБ предложил разрешить гражданам приостанавливать выплаты по ипотеке

Банк России предлагает закрепить право граждан временно приостанавливать выплаты по ипотеке. Об этом заявил во вторник на круглом столе в Совете Федерации первый зампред ЦБ РФ Сергей Швецов.

Швецов сослался на статистику, согласно которой россияне до 30-35 лет стали намного чаще менять место работы. По его словам, смена работы часто связана с трудной жизненной ситуацией - закрытием предприятия или увольнением, но за три-шесть месяцев большинство граждан гарантированно находят новое место.

"Поэтому для того, чтобы он (гражданин. - Прим. "РГ") нашел новую работу и дожил до того, как эта работа появится, надо включать этот опцион, что при возникновении такого рода обстоятельств, - а они могут быть расширены на несчастные случаи, заболевания, которые приводят к временной нетрудоспособности, - человек в одностороннем порядке по оговоренной заранее в стандарте ипотечного жилищного кредитования схеме объявлял банку о моратории на текущие выплаты", - сказал Швецов (цитата по РИА Новости).

При таком сценарии банк не понесет потерь, поскольку удлиняется срок ипотеки, а регулятор не будет относить этот кредит к просроченному на 90 дней. Пока ЦБ предлагает однократный опцион, но при хорошей финансовой дисциплине заемщика может обсуждаться его многократное использование, сообщил Швецов.