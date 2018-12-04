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04.12.2018 21:26
Рубрика: Экономика

Нефть пойдет за добычей

ОПЕК+ угодила в ценовую западню
Текст: Александра Воздвиженская
Российская газета - Федеральный выпуск №7736 (273)
В среду и четверг 25 странам - участницам глобального соглашения о регулировании нефтедобычи (ОПЕК+) предстоит решить, насколько сократить производство. Первую скрипку в соглашении играют Саудовская Аравия и Россия как негласные лидеры двух блоков - ОПЕК и не-ОПЕК. Эксперты считают, что главное - верно интерпретировать ситуацию на рынке, иначе может произойти как провал, так и чрезмерный рост котировок.

В среду, 5 декабря, в Вене пройдет заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+, куда входят представители России, Саудовской Аравии, Алжира, Кувейта, Венесуэлы и Омана. Они могут вынести рекомендацию по поводу дальнейших действий: надо ли сокращать добычу и насколько. 6 декабря пройдет встреча членов ОПЕК, затем - ОПЕК+, на которой уже 25 министров энергетики примут окончательное решение.

Фото: depositphotos.com
Экономика нефтепереработки РФ изменилась на фоне "заморозки" цен

Большинство аналитиков полагают, что добыча нефти все же будет сокращена. Ранее речь шла о снижении производства на полтора миллиона баррелей в сутки, теперь в прессе фигурирует цифра ближе к 1,3 миллиона баррелей. По итогам октября этого года только восемь стран - участниц венского соглашения продолжают выполнять первоначальные условия сделки. Из членов ОПЕК это Ангола, Венесуэла, Катар и Габон, из не входящих в картель стран это Мексика, Малайзия, Бруней и Судан. Нигерия, Ливия и Иран - на особом положении, де-факто их квоты нигде не прописаны. По сути, добычу нарастили все, кто это мог сделать технически, в рамках оговоренных летом параметров.

"В попытке сохранить баланс на рынке нефти во второй половине 2018 года ОПЕК постаралась компенсировать ожидающееся сокращение поставок из Ирана за счет наращивания добычи. Тем не менее когда США неожиданно заняли более мягкую позицию в отношении иранской нефти (выбрав тактику на снижение цен), вопреки многочисленным ожиданиям рынок не столкнулся с дефицитом предложения. В результате на рынке возникло избыточное предложение со стороны ОПЕК (хотя целью картеля является обеспечение стабильности на рынке нефти), что привело к резкому падению цен на нефть", - пишет Михаил Шейбе из Sberbank CIB. Эту ситуацию и предстоит исправить участникам соглашения.

Скорее всего, ОПЕК+ вернется к квотам конца 2016 года. Это должно сбалансировать рынок

"В сложившейся ситуации страны ОПЕК+ стали заложниками положения, - считает Игорь Галактионов из "БКС Экспресс". - У них нет вариантов, кроме как объявлять какие-то меры по снижению производства или хотя бы анонсировать тактику действий на 2019 год с целью повышения котировок". Если все ограничится дежурными фразами, то цена нефти вновь будет падать, полагает эксперт. В то же время уровень неиспользованных производственных мощностей в странах ОПЕК низок. Это указывает на то, что в случае внезапного дефицита предложения нефти резервов для наращивания добычи будет недостаточно, что, вероятно, может повлечь за собой всплеск цен на нефть в 2019 году, подсчитали эксперты Всемирного банка.

Скорее всего, страны ОПЕК+ вернутся к квотам, установленным первоначально в конце 2016 года, что приблизит рынок к балансу, полагает Галактионов. Учитывая сезонные колебания спроса и послабления для покупателей иранской нефти, которые истекают в мае 2019 года, этого должно хватить.

Экономика Отрасли Нефть и газ Международные организации ОПЕК
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