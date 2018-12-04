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04.12.2018 19:42
Рубрика: Общество

Власть зуба

Что позволяет крокодилу доминировать 85 миллионов лет
Текст: Андрей Меркулов
Российская газета - Федеральный выпуск №7736 (273)
Более 17 лет американский профессор Грегори Эриксон изучает укус крокодила. Занятие, конечно, опасное, ведь дело приходится иметь с одним из самых хитрых и опасных хищников. Ученый придумал целый набор инструментов, которые давали попробовать на зуб крокодилам. А затем на основе множества экспериментов стала создаваться теория. Главный вопрос, на который искал ответ Эриксон, давно волнует ученых. Крокодилы считаются одними из самых успешных животных, они безраздельно властвуют на своих территориях уже более 85 миллионов лет. Почему? Что дает им такое преимущество?
Среди своих прямых конкурентов крокодилы являются чемпионами по силе укуса. Фото: depositphotos.com Среди своих прямых конкурентов крокодилы являются чемпионами по силе укуса. Фото: depositphotos.com
Среди своих прямых конкурентов крокодилы являются чемпионами по силе укуса. Фото: depositphotos.com

Судя по останкам этих древних рептилий, форма их туловища за многие миллионы лет осталась почти неизменной. А вот габариты менялись неоднократно. От карликов в один метр до гулливеров более 10 метров, а затем вновь превращались в карликов и т.д. Важно, что вместе с размером и массой менялась форма морды и зубов, каждый раз подстраиваясь под "пищу" своего времени. Сегодня известно несколько видов крокодилов, их габариты от 1,2 до 7 метров. Причем все они среди своих прямых конкурентов являются чемпионами по силе укуса.

Но один результат стал настоящим откровением для ученых. Они изучали относительную силу укуса - соотношение силы зубов к массе тела крокодила. Всегда считалось, что у разных видов животных этот параметр сильно различается. Однако крокодилы удивили редкой стабильностью, у всех, независимо от размера, это соотношение было примерно одинаковым. Что касается максимальной силы укуса, то у миссисипского аллигатора она составляет 144 атмосферы, у гребнистого крокодила -- 251, у нильского 340 атмосфер. Для сравнения: у львов -- 40 атмосфер, у гиппопотама 124. Известно, что крокодилы могут убить и съесть даже взрослых самцов львов, не говоря о прочих хищниках саванны.

Фото: wikipedia.org
Видео: Крокодил победил в смертельной схватке леопарда

Таким образом, ученые получили важный инструмент, модель, что позволило заглянуть в далекое прошлое и оценить, как кусали свои жертвы вымершие гигантские крокодилы. Скажем, у древнего сарказуха сила укуса сравнима с весом грузового полуприцепа. Кроме того, стало ясно, как эволюционировали крокодилы. Если природа меняла "меню", производя на свет новые виды животных, крокодилы, по сути, оставаясь прежними, просто меняли массу тела, а с ней и челюстно-зубной аппарат. Но меняли так, чтобы пронзать тело наиболее распространенных на данной территории животных, а значит, доминировать.

Эриксон задался вопросом: чтобы так сжимать зубы, рептилиям нужны соответствующие мышцы. Это была новая долгая работа ученого. И он нашел из многих мышц крокодила ту самую главную. Она находится под челюстью и бокам нижней части на шее. Аналогичных по силе нет ни у одного животного на земле.

Зачем крокодил так натренировал именно эти мышцы? Причина в особенностях его охоты. Ведь он приближается к жертве почти незаметно, все мышцы спрятаны под водой, над поверхностью еле видны только глаза, ноздри и уши. А затем следует стремительный прыжок, и пасть захлопывается как мощный капкан.

Теперь, найдя закономерности укуса крокодила, ученый занялся питанием его ближайших родственников и другими древними животными, в частности, динозавров и тираннозавров. Может, эти монстры своими челюстями способны дробить камни?

Общество Наука
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