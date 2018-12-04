Что позволяет крокодилу доминировать 85 миллионов лет

Судя по останкам этих древних рептилий, форма их туловища за многие миллионы лет осталась почти неизменной. А вот габариты менялись неоднократно. От карликов в один метр до гулливеров более 10 метров, а затем вновь превращались в карликов и т.д. Важно, что вместе с размером и массой менялась форма морды и зубов, каждый раз подстраиваясь под "пищу" своего времени. Сегодня известно несколько видов крокодилов, их габариты от 1,2 до 7 метров. Причем все они среди своих прямых конкурентов являются чемпионами по силе укуса.
Но один результат стал настоящим откровением для ученых. Они изучали относительную силу укуса - соотношение силы зубов к массе тела крокодила. Всегда считалось, что у разных видов животных этот параметр сильно различается. Однако крокодилы удивили редкой стабильностью, у всех, независимо от размера, это соотношение было примерно одинаковым. Что касается максимальной силы укуса, то у миссисипского аллигатора она составляет 144 атмосферы, у гребнистого крокодила -- 251, у нильского 340 атмосфер. Для сравнения: у львов -- 40 атмосфер, у гиппопотама 124. Известно, что крокодилы могут убить и съесть даже взрослых самцов львов, не говоря о прочих хищниках саванны.
Таким образом, ученые получили важный инструмент, модель, что позволило заглянуть в далекое прошлое и оценить, как кусали свои жертвы вымершие гигантские крокодилы. Скажем, у древнего сарказуха сила укуса сравнима с весом грузового полуприцепа. Кроме того, стало ясно, как эволюционировали крокодилы. Если природа меняла "меню", производя на свет новые виды животных, крокодилы, по сути, оставаясь прежними, просто меняли массу тела, а с ней и челюстно-зубной аппарат. Но меняли так, чтобы пронзать тело наиболее распространенных на данной территории животных, а значит, доминировать.
Эриксон задался вопросом: чтобы так сжимать зубы, рептилиям нужны соответствующие мышцы. Это была новая долгая работа ученого. И он нашел из многих мышц крокодила ту самую главную. Она находится под челюстью и бокам нижней части на шее. Аналогичных по силе нет ни у одного животного на земле.
Зачем крокодил так натренировал именно эти мышцы? Причина в особенностях его охоты. Ведь он приближается к жертве почти незаметно, все мышцы спрятаны под водой, над поверхностью еле видны только глаза, ноздри и уши. А затем следует стремительный прыжок, и пасть захлопывается как мощный капкан.
Теперь, найдя закономерности укуса крокодила, ученый занялся питанием его ближайших родственников и другими древними животными, в частности, динозавров и тираннозавров. Может, эти монстры своими челюстями способны дробить камни?