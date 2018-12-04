Дельфинам понравился мультик "Губка Боб" и передача "Планета Земля"

Ученые научно-исследовательского центра в Ки-Ларго (штат Флорида) установили, что дельфины любят смотреть телевизор и различают передачи. Им понравились отрывки из мультсериала "Губка Боб Квадратные Штаны" и документального фильма "Планета Земля". В исследовании принимали участие 11 афалин и пять крупнозубых дельфинов.

"Видео воспроизводилось на подводных смотровых окнах, в то время как животные размещались с конспецификой, и реакции впоследствии анализировались на основе общего содержания каждого нового видео", - говорится в научном журнале Zoo Biology.

Дельфинов заинтересовал новый вид развлечения, и они проявили интерес к просмотру телевизора. Причем крупнозубые дельфины оказались более любопытны, чем афалины. Мультфильм и документальный фильм привлекали их одинаково.

Как отмечают исследователи Келли Уиншип и Холли Эскелинен, интерес животных к телевидению за время эксперимента не снизился. Причем самцы обоих видов реагировали на изображение агрессивнее самок. Сотрудники центра также отмечают, что просмотр телепрограмм, помимо развлечения, может быть и способом изучать особенности мышления дельфинов.

Справка "РГ"

Американский мультипликационный сериал "Губка Боб Квадратные Штаны", также известный, как "Спанч Боб Сквэр Пэнтс", появился в эфире 1 мая 1999 года и стал одной из самых популярных анимационных программ телевидения. На данный момент он насчитывает 12 полных сезонов.