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Рубрика: В мире

День рождения Ким Чен Ына вновь не станет национальным праздником

Фото: Pyongyang Press Corps Pool via AP Фото: Pyongyang Press Corps Pool via AP
Фото: Pyongyang Press Corps Pool via AP

В северокорейских календарях на 2019 год дата рождения лидера КНДР Ким Чен Ына снова не отмечена как праздничный день. Для всех жителей страны восьмое января будет обычным рабочим днем.

Об этом сообщает южнокорейское агентство "Ренхап" в распоряжении которого оказался экземпляр календаря КНДР на будущий год.

Фото: AP Photo/Rogelio V. Solis
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Агентство отмечает, что с момента прихода Ким Чен Ына к власти в 2011 году, его день рождения ни разу не отмечался как праздничный день. При этом 16 февраля и 15 апреля - дни рождения деда нынешнего лидера Ким Ир Сена и его отца Ким Чен Ира - всегда считались национальными праздниками и сопровождались торжествами, пишет "Интерфакс".

По данным некоторых экспертов, такая ситуация с днем рождения Ким Чен Ына связана с тем, что он еще слишком молод, недостаточно сделал для страны и должен уважать покойных деда и отца. Другие эксперты склоняются к тому, что масштабное празднование дня рождения нынешнего лидера КНДР потребует излишних финансовых затрат.

В мире Восточная Азия Северная Корея
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