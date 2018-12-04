Директор Софии Ротару прокомментировал отмену выступлений в России

Концертный директор Софии Ротару Игорь Курилев рассказал, почему певица отменила концерты в России. Он уточнил, что Ротару отказалась не только от участия в "Песне года", но и от всех выступлений, запланированных в РФ.

По словам Курилева, главная причина - это здоровье певицы, а во-вторых, события на Украине. "Границы закрыты, военное положение", - цитирует РИА Новости представителя артистки. София Ротару лишь второй раз за 45 лет пропустила концерт "Песня года", в котором принимала участие с 1973 года.

Напомним, на прошлой неделе Украина ввела военное положение в ряде областей страны, а затем запретила въезд мужчинам с российским гражданством в возрасте от 16 до 60 лет. Россия не стала вводить ответные меры.