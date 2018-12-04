До 2030 года научный потенциал РФ вырастет на 20 процентов

Для обеспечения технологического прорыва в 2010-2050 годах потребуется увеличение доли расходов на НИОКР в валовом выпуске России в 2,1 раза. В этом случае к 2050 году доля затрат на науку в ВВП страны превысит среднемировой уровень на семь процентных пунктов, считает Юрий Яковец, президент Международного института Питирима Сорокина - Николая Кондратьева.

Ученые сходятся во мнении, что России, чтобы соперничать с Китаем в гонке за прогресс, нужно серьезно перестроить систему высшего образования, сняв ее с "коммерческих" рельсов и углубив наполнение образовательных программ. "Система образования нуждается в серьезной коррекции. Нужно отсеивать плохие вузы, выпускающие "мусорных" студентов с формальными дипломами, которые можно применить только в довольно простой экономике, где нет серьезных высоких технологий, - отметила "РГ" Мария Казакова, заведующая лабораторией исследований проблем экономического роста РАНХиГС.

Казакова считает, что в России нужно увеличить количество вузов, выпускающих специалистов, способных хотя бы применять уже существующие в мире передовые технологии. Китай тоже начинал с копирования чужих разработок и на этом учился, напоминает она.

Несмотря на такой "копипаст", Китай уже стал мировым лидером по инновационно-технологическому развитию, а Россия вынуждена его догонять. К такому выводу пришли авторы Аналитического центра при правительстве РФ в своем докладе "Человек и инновации".

Сегодня Китай опережает все страны мира, в том числе и лидеров прошлых лет: США, Японию, Западную Европу. Его технологический потенциал уже в 2010 году был выше среднемирового на 55 процентов. Сейчас он раскрылся: за четверть века число заявок на регистрацию изобретений увеличилось в Поднебесной в 46 раз! Доля "китайских" патентов в мире выросла с 3 до 56 процентов. В России динамика, увы, противоположная: тот же показатель у нас упал с 7,3 процента в 1990 году до 1,3 процента в 2016-м, а абсолютное количество патентных заявок за эти годы выросло лишь на 15 процентов.

В 1990 году уровень научного потенциала России на 40 процентов превышал мировой, а в 2010 году - лишь на 11 процентов

Конкурентоспособность китайской продукции год от года тоже растет. Так, доля Китая в мировом высокотехнологичном экспорте увеличилась с 3,6 процента в 2000 году до 23 процентов в 2016-м. За то же время доля США сократилась с 17 до 7 процентов, а России осталась на том же, предельно низком уровне - всего 0,3 процента. Отрицательное сальдо во внешней торговле России высокотехнологичной продукцией в 2016 году составило 81 миллиард долларов.

0,3 процента составляет доля РФ в мировом высокотехнологичном экспорте

Авторы исследования отмечают, что в 1990 году уровень научного потенциала России на 40 процентов превышал мировой уровень, а в 2010 году - лишь на 11 процентов. Китайский показатель в 1990 году отставал от среднемирового на 30 процентов, но за 20 лет он сумел вырасти на 74 процента. Ученые прогнозируют, что в 2010-2030 годах рост научного потенциала в России составит 20 процентов, а в 2030-2050-х - еще восемь. Китай в это время будет "расти" чуть медленнее - на 18 и 7 процентов соответственно, так что шанс сократить разрыв у нашей страны все же есть.