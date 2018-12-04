Эдуард Бояков назначен новым руководителем МХАТ имени Горького

Новым руководителем Московского художественного академического театра имени Горького назначен режиссер и продюсер Эдуард Бояков. Об этом сообщил Владимир Мединский на встрече с сотрудниками театра.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на главу министерства культуры, заместителем художественного руководителя театра по творческой работе стал Сергей Пускепалис, а заместителем по литературной части назначен писатель Захар Прилепин.

Напомним, с июля 1987 года художественным руководителем МХАТ им. М. Горького была Татьяна Васильевна Доронина. По имеющейся информации, она будет президентом театра.