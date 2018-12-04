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Нефть и газ

События года
Рубрика: Экономика
Проект: События года 2018

04.12.2018 16:35
Текст: Анастасия Селиванова

Экономика нефтепереработки РФ изменилась на фоне "заморозки" цен

Валовая оптово-розничная маржа в топливном секторе в этом году сокращалась до двух рублей на каждый проданный литр Аи-92. К концу года маржинальность восстановилась до четырех рублей, то есть примерно уровня 2014 года, что остается пограничным значением для безубыточной работы заправок. Все это произошло на фоне возросших социальных обязательств нефтекомпаний.
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

За последние два года самым доходным месяцем для топливников были январь и февраль этого года, следует из данных министерства энергетики РФ. Тогда оптово-розничная маржа превышала семь рублей на литр Аи-92. Кстати, незадолго до этого Федеральная антимонопольная служба (ФАС) обратила внимание нефтяников на повышение биржевых цен, после чего производители их снизили.

Уже тогда отраслевые эксперты предупреждали: не далек тот день, когда воспрепятствовать росту цен у властей не получится, так как чтобы продолжать работать, топливникам нужна чистая прибыль. Предсказывалась и примерная дата начала разгона цен - середина марта. Немного не угадали с датой - рост начался в апреле, но тенденцию уловили правильно, так как цены все же двинулись вверх, а не вниз.

Совокупность факторов - начало высокого сезонного спроса на топливо, рост цен на нефть, ослабление курса и рубля и отложенный эффект повышения ставок акцизов - привели к тому, что рост в оптовом звене был галопирующим, не поспевали за этим и автозаправки. "Для того чтобы выровнять ситуацию на рынке и ослабить давление мировых цен на нефть, в начале июня были приняты решения о снижении акциза, а чуть позже - решение по направлению дополнительных объемов топлива на биржу. Эти меры позволили обеспечить сдерживание цен и на бирже, и в рознице", - пояснял заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин.

Это были экономические предпосылки к тому, чтобы сдержать рост цен, но этого было бы мало, в связи с чем с вертикально интегрированных нефтяных компаний, чей бизнес начинается с добычи сырья и заканчивается розничной реализацией топлива, взяли слово, что они не "заморозят" стоимость бензина и дизеля на своих АЗС. В итоге оптово-розничная маржа сократилась с 4,8 рубля на литр в апреле до 2,5 рубля в июне. Фактически заправки работали "в минус".

Труднее всего пришлось независимым заправкам и сетям, которые не зависят от вертикально интегрированных нефтекомпаний, так как у них не было другого бизнеса, который бы позволил им возместить убытки. Технически никто не заставлял независимые АЗС "замораживать" цены, но они это все равно делали, опасаясь ухода клиентов на брендовые АЗС. Крупный бизнес же имел возможность держать низкую цену, а "добирать" недостающие доход, например, в секторе апстрим (добычи сырья).

Учитывая, что розничные цены были "заморожены" на пике сезонного спроса - в начале июня, сейчас участникам рынка стало немного легче работать. По идее, ноябре вообще должно было бы произойти падение оптовых цен на топливо, так как падает спрос, но в условиях наличия элементов ручного управления это нереализуемый сценарий. Однако вырасти марже зимой ничто не мешает.

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Нефть и газ. События года 2018
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