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Вячеслав Спесивцев, художественный руководитель Московского молодежного экспериментального театра

Участковый уполномоченный полиции - очень нужная и важная профессия. И то, что с участковых снимут часть нагрузки - это хорошо. Значит, у них будет больше времени на выполнение их основных обязанностей.

Какая основная задача участкового? Заниматься профилактикой правонарушений. Он как бы стоит на стыке "уголовщины" и будущего всего нашего общества. Почему? Да потому что риск оступиться, пойти, как говорится, по наклонной особенно велик у молодых людей. В силу того, что они еще не обладают достаточным жизненным опытом, у них бушуют гормоны, они все видят в розовом цвете, им хочется приключений и острых ощущений. И очень часто им кажется, что их никогда не вычислят, не поймают и не накажут за совершенное ими правонарушение. Во многом еще интернет, я считаю, испортил молодежь. Это нездоровое стремление выделиться, прославиться, набрать побольше "лайков" некоторых буквально сводит с ума. Люди готовы на все, лишь бы добиться желаемого, даже на убийство. И обязательно заснять это на камеру и выложить в сеть. Страшно. Во всем этом участвуют в том числе и подростки. К сожалению, в последние годы преступность сильно помолодела. А ведь будущее именно за молодыми. Каким будет наше общество через десять - пятнадцать лет, решается уже сегодня. Поэтому мы должны приложить все усилия для того, чтобы воспитать себе достойную смену. И не превратить нашу страну в страну уголовников. Участковый в этом деле - первый помощник.

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В советские времена был снят целый мини-сериал про сельского участкового по фамилии Анискин. Доблестного, смекалистого, умного служителя Фемиды, который был примером для всех тогдашних участковых инспекторов. Но потом про эту профессию, мне кажется, немного подзабыли. Все больше героизировали следователей, оперативных работников, всевозможных детективов. И зря. У наших граждан сформировалось мнение, что профессия участкового - она вторична. Вот следователи, да, они занимаются важными делами. Раскрывают преступления, сажают преступников, тем самым очищают общество от "гнили" и "падали". Они - герои. А что участковый? Он "копошится" в каких-то мелких, никому не интересных "делишках". Но это в корне неверное мнение. Известно же, что преступление легче предотвратить, чем потом разбираться с его негативными последствиями. А работа участкового как раз и направлена на предотвращение преступлений.

Я лично дружил в свое время с участковым. И не с одним. Дело в том, что мой театр родился из нескольких молодежных клубов. Контингент в них был, как вы понимаете, разный. И порой не самый благополучный. Мне поэтому приходилось сталкиваться с участковыми. И хочу вам сказать, что те из них, кто действительно любил свою работу, добивались больших успехов.

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