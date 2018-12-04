Экспортные газопроводы России выходят на финишную прямую

Примерно год остался до того момента, когда потечет газ по трем новых газопроводам, соединяющим Россию с Европой и Китаем. Один из них - "Турецкий поток" - продвигается чуть быстрее остальных, и сомнений в том, что он будет введен в эксплуатацию в конце 2019 года, почти нет. Вместе с "Северный потоком-2" и "Силой Сибири" экспортные газопроводы стали для 2018 года крупнейшими инфраструктурными проектами России.

Строительство "Турецкого потока", соединяющего через Черное море Россию и Турцию, вышло на финишную прямую в конце ноября: тогда была завершена прокладка морской части обеих ниток газопровода. Одна из них предназначена турецким потребителям, вторая - европейским. Предполагается, что это будут Болгария, Венгрия и Сербия.

"Северный поток-2", который соединит Россию и Германию через Балтийское море, и возведение которого сопровождают куда более ожесточенные дебаты в Европе, идет несколько медленнее, но, по заявлениям участников проекта, по плану. Также в конце ноября было объявлено, что в прибрежной зоне Германии уже завершилась укладка двух ниток, теперь идут работы в водах этой страны и Финляндии. На российском участке готовятся к укладке труб.

Магистральный газопровод "Сила Сибири", который протянется от Иркутского и Якутского центров газодобычи к потребителям российской части Дальнего Востока и Китая, в конце октября был готов на 95 процентов, если вести отсчет от российско-китайской границы. Подводный переход через реку Амур был готов на 90 процентов. Это "восточный" маршрут поставок газа. Кроме того, обсуждается "западный" маршрут поставок.

Суммарно три проекта экспортных газопроводов из России позволят ей нарастить трубопроводные поставки газа на 125 миллиардов кубометров (с выходом на проектную мощность). Из них 87 миллиардов кубометров приходится на Европу, которая ежегодно потребляет примерно 200 миллиардов кубометров российского газа, или треть от импортируемого объема.

В конце октября совет директоров "Газпрома", вложив солидные суммы, в частности, в проекты по транспортировке газа, утвердил инвестиционную программу и бюджет на текущий год в новой редакции. Теперь общий объем освоения инвестиций составляет 1,496 триллиона рублей, из которых на проекты капитального строительства, к которым относятся экспортные газопроводы, выделено 984,3 миллиарда рублей. Корректировка параметров инвестиционной программы связана, в частности, с увеличением объема инвестиций в приоритетные проекты в области сжижения природного газа.

Кроме Европы и Китая, перспективными рынками для России остаются Иран, Индия, Пакистан и Южная Корея. Сотрудничество с Ираном уже сейчас предусматривает весь спектр работы - от совместной разработки газовых месторождений до проектов по газохимии и транспортировке топлива. В Индию уже идут партии сжиженного природного газа из России, есть перспективы поставок в Пакистан, допускал заместитель председателя правления "Газпрома" Александр Медведев. Кроме того, вновь обсуждается проект строительства газопровода в Южную Корею, причем по инициативе принимающей стороны.