Электронные табло курсов валют уберут с улиц

Госдума приняла во втором чтении законопроект, согласно которому информация о курсах иностранных валют к рублю, а также кросс-курсах валют будет размещаться только внутри уполномоченных банков, а не на улице. Соответствующие поправки внесены в законопроект о совершении резидентами валютных операций, связанных с договорами репо.

Инициатива предполагает, что Банк России устанавливает для кредитных организаций требования не только к оформлению документов при купле-продаже наличной иностранной валюты и чеков с номинальной стоимостью также в иностранной валюте, но и к размещению банками информации о курсах иностранных валют к рублю. Проще говоря, сейчас на рынке довольно много нелегальных точек обмена валюты, принадлежащих неустановленным физическим лицам. При этом такие обменники часто производят обмен валюты по курсам, разительно отличающимся от установленных уполномоченными банками. Привлекая граждан выгодными курсами, такие обменники зачастую обманывают граждан, цитирует ТАСС слова представителя ЦБ Ильи Ясинского.

С принятием инициативы, обменным пунктам значительно усложнят жизнь. Курсы будут размещаться только внутри уполномоченного банка, а значит незаконные точки обмена валюты не смогут более рекламировать свои услуги, а значит будут привлекать меньше клиентов.