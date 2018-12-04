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04.12.2018 19:22
Рубрика: Власть

ФАДН: Более 3 млн иностранцев могут работать в России нелегально

Текст: Галина Мисливская

Две трети иностранцев, въехавших в Россию с целью трудоустройства, не оформили патенты и разрешения на работу, таким образом, число нелегалов может превысить 3 миллиона человек. Такие цифры привел во вторник на заседании совета по межнациональным отношениям в верхней палате российского парламента замглавы Федерального агентства по делам национальностей Михаил Мишин.

По его словам, в прошлом году в Россию въехали более 15 миллионов человек, 4 миллиона 850 тысяч из них назвали целью приезда трудоустройство. Однако разрешение на работу получили всего 150 тысяч человек, а патенты - почти 1,7 млн человек.

Фото: Павел Лисицын/ РИА Новости
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"Более 3 миллионов иностранных граждан, прибывших с целью трудоустройства, не реализовали свои планы либо осуществляют трудовую деятельность в обход установленных норм", - отметил Мишин.

Это, по его словам, существенно осложняет адаптацию мигрантов и их интеграцию в российское общество, поскольку нелегалы склонны держаться друг друга и проживать вместе. "Создаются условия для формирования замкнутых этнических анклавов, в которых ограничивается действие норм российского законодательства, насаждаются чуждые нашему обществу идеологические ценности", - подчеркнул замглавы ФАДН. А это уже негативно воспринимается коренным населением, вызывает рост ксенофобии и национализма.

Задача государства - выработать механизмы, направленные на максимальную социализацию иностранных граждан и исключение условий для образования этнических анклавов, считает он.

В рамках поручения президента ФАДН подготовлен законопроект о социальной и культурной адаптации и интеграции иностранных граждан, он регламентирует порядок взаимодействия органов госвласти и НКО в этой сфере. Документ сейчас находится на согласовании.

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