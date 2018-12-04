ФАС не поддержала размещение надписи "Алкоголь убивает" на бутылках

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) считает нецелесообразным наносить на этикетки бутылок надпись: "Алкоголь убивает", сообщили в ведомстве. Вместе с этим в ФАС признали необходимость унификации сведений, наносимых на этикетки.

"Введение единообразного порядка нанесения информации о вреде алкогольной продукции не окажет дополнительной нагрузки на производителей алкогольной продукции и приведет к унификации сведений, размещаемых на этикетках такой продукции", - говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте ФАС.

Дополнение текстовых сообщений рисунками (в том числе пиктограммами), демонстрирующими возможные последствия злоупотребления алкогольной продукции, является избыточным, добавляют в ведомстве. Такой отзыв был направлен 23 ноября 2018 года ФАС в Минздрав России на законопроект, предусматривающий введение дополнительных ограничений на розничную продажу алкогольной продукции, пояснили в антимонопольном ведомстве.

Ранее 4 декабря появились сообщения некоторых СМИ о том, что ФАС поддержала размещение надписи "Алкоголь убивает" на бутылках с алкогольными напитками. Такое предложение внести депутаты Госдумы. Отзыв правительства на инициативу формирует Минздрав России.