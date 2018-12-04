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04.12.2018 19:17
Рубрика: В мире

"Брекзит" не выйдет за рубеж

Трудности ухода Великобритании из Евросоюза возьмут на себя не трансграничные финансовые группы, а локальные банки
Текст: Роман Маркелов
Российская газета - Федеральный выпуск №7736 (273)
Процесс выхода Великобритании из Евросоюза подходит к завершающей стадии, но в британском финансовом секторе уже нет прежнего шума по этому поводу. Основная часть банков Соединенного Королевства готова к "брекзиту". Большие проблемы впереди ждут не завязанных на экономику ЕС кредиторов, а локальные банки, мало заинтересованные в трансграничном финансировании, пишет The Wall Street Journal.
Если верх одержат сторонники жесткой версии "брекзита", то это может оказать прямое негативное влияние на британскую экономику. Фото: REUTERS Если верх одержат сторонники жесткой версии "брекзита", то это может оказать прямое негативное влияние на британскую экономику. Фото: REUTERS
Если верх одержат сторонники жесткой версии "брекзита", то это может оказать прямое негативное влияние на британскую экономику. Фото: REUTERS

Несмотря на важность финансового сектора для британской экономики, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сосредоточилась в переговорах с ЕС на торговле. В декларации о построении будущих торговых отношений лишь три абзаца из 147 посвящены финансовым услугам.

Поэтому финансовый сектор страны решил помочь себе сам. Готовиться к худшему индустрия начала заранее: в ЕС учреждались местные дочерние компании, достигались договоренности с регуляторами о преемственности ключевой инфраструктуры (например, клиринговых центров) при любом сценарии "брекзита".

Фото: EPA
Премьер Британии начала войну за "постразводную" сделку с ЕС

Если британский парламент одобрит текущую версию соглашения с Евросоюзом, то вступает в действие принцип эквивалентности, по которому ЕС оценивает законы торгового партнера достаточно позитивно, чтобы разрешить компаниям работать в регионе. Плохая новость состоит в том, что ряд европейских финансовых законов не предполагает принципа эквивалентности. В частности, речь идет о трансграничных банковских операциях, включая привлечение депозитов и кредитование. Поэтому работающим за пределами Великобритании банкам в любом случае понадобятся дочерние компании на континенте - неважно, одобрит ли парламент соглашение с Евросоюзом или нет.

Принцип эквивалентности возможен для инвестбанкинга и торговли ценными бумагами и деривативами, однако прецедентов еще не было и неизвестно, как он может сработать. Возможно, ситуация прояснится в случае одобрения британским парламентом нынешнего плана выхода из ЕС и последующих более предметных торговых переговоров.

Если же парламент не одобрит выходную сделку, то Лондон одномоментно лишится возможности проводить финансовые операции на территории Евросоюза. Для минимизации последствий британские регуляторы добились краткосрочных разрешений для ключевых игроков, чтобы они могли работать как прежде. Европейские регуляторы, впрочем, заявляют, что такие соглашения долговечными быть не могут. Так, глава Банка Франции говорил, что разрешения должны быть даны максимум на год. Однако крупные инвестбанки, трейдеры и биржи уже подготовились к минимальному трансграничному доступу.

Великобритания останется в едином европейском торговом пространстве до конца 2020 года

Гораздо больше риску подвержены банки, привязанные к британской экономике, - это, например, Lloyds Banking Group и Royal Bank of Scotland. Несогласованная схема разрыва с Европой будет означать серьезные проблемы для британской торговли и экономики, по крайней мере в ближайшей перспективе, и это создает трудности для выдачи кредитных карт и ипотеки. Такого развития событий нельзя исключить. Несогласованный "брекзит" даст высокопоставленным инвестиционным банкирам и трейдерам несколько организационных головных болей, но настоящая боль будет ощущаться "ближе к земле", делает вывод The Wall Street Journal.

Пострадавших будет много при любом сценарии выхода Великобритании из ЕС, считает инвестиционный стратег "БКС Премьер" Александр Бахтин. Ряду ориентированных на внешний рынок британских компаний будет сложно из-за вывода бизнес-процессов и рынков за границы Великобритании, отмечает он. Помимо финансов, это сфера услуг. "Например, у автопроизводителей, когда одни комплектующие производятся в одних странах, собираются в других, а продаются в третьих, посадка будет намного жестче", - говорит Бахтин.

Глава Еврокомиссии назвал Brexit трагедией

Голосование по версии "брекзита", согласованной с ЕС на саммите в конце ноября, должно состояться в британском парламенте 11 декабря. Если соглашение не будет одобрено (это возможно - против него уже выступили лейбористы, имеющие в Палате общин 257 из 650 мест, и даже часть консерваторов, партии самой Терезы Мэй), то британское правительство должно будет предоставить новую версию развода с ЕС.

Великобритания по-прежнему планирует покинуть Евросоюз до 29 марта 2019 года. Но есть переходный период до конца 2020 года - страна будет признавать нормы ЕС, но не сможет участвовать в принятии решений. Предложенное соглашение предполагает, что Великобритания останется членом европейского таможенного союза и единого торгового пространства на весь срок переходного периода, пока не будет заключен новый торговый договор, отмечают аналитики Coface. Если верх одержат сторонники жесткой, бездоговорной версии "брекзита", то это может оказать прямое негативное влияние на британскую экономику. При таком сценарии можно прогнозировать снижение индекса предпринимательской уверенности, ослабление фунта, снижение объемов личного потребления, рост торговых пошлин, рост импортируемой инфляции, снижение объемов экспорта и перебои в цепях поставок, считают экономисты Coface.

В мире Европа Великобритания Brexit: Великобритания покидает Евросоюз
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