Forbes признал Меркель самой влиятельной женщиной 2018 года

Канцлер ФРГ Ангела Меркель, по версии журнала Forbes, признана самой влиятельной женщиной в уходящем 2018 году.

Следом за фрау Меркель в неофициальном зачете издания идут премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард, которые заняли второе и третье места соответственно.

Примечательно, что в первую десятку вошли шесть представительниц США, которые не имеют отношения к политике.

Британская королева Елизавета II расположилась на 23 позиции, а дочь президента США Иванка Трамп заняла 24 место.

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина, по оценке журналистов Forbes, вошла в число пятидесяти самых влиятельных женщин мира. Ей определили 49 строчку в рейтинге.

На несколько позиций впереди Эльвиры Набиуллиной (47 место) значится имя президента Хорватии Колинды Грабар-Китарович, которая запомнилась россиянам искренней и довольно эмоциональной поддержкой национальной сборной по футболу на ЧМ-2018.

