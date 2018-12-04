Forbes признал Меркель самой влиятельной женщиной 2018 года

Канцлер ФРГ Ангела Меркель, по версии журнала Forbes, признана самой влиятельной женщиной в уходящем 2018 году.
Следом за фрау Меркель в неофициальном зачете издания идут премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард, которые заняли второе и третье места соответственно.
Примечательно, что в первую десятку вошли шесть представительниц США, которые не имеют отношения к политике.
Британская королева Елизавета II расположилась на 23 позиции, а дочь президента США Иванка Трамп заняла 24 место.
Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина, по оценке журналистов Forbes, вошла в число пятидесяти самых влиятельных женщин мира. Ей определили 49 строчку в рейтинге.
На несколько позиций впереди Эльвиры Набиуллиной (47 место) значится имя президента Хорватии Колинды Грабар-Китарович, которая запомнилась россиянам искренней и довольно эмоциональной поддержкой национальной сборной по футболу на ЧМ-2018.