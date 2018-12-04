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4 декабря 2018 г.
Российская газета - Федеральный выпуск №7735 (272)

Федеральный закон от 28 ноября 2018 г. N 439-ФЗ "О внесении изменений в статью 3 Федерального закона "О предоставлении социальных гарантий Героям Социалистического Труда, Героям Труда Российской Федерации и полным кавалерам ордена Трудовой Славы"

Дата подписания 28 ноября 2018 г.
Опубликован 4 декабря 2018 г.

Принят Государственной Думой 15 ноября 2018 года

Одобрен Советом Федерации 23 ноября 2018 года

Статья 1

Внести в статью 3 Федерального закона от 9 января 1997 года N 5-ФЗ "О предоставлении социальных гарантий Героям Социалистического Труда, Героям Труда Российской Федерации и полным кавалерам ордена Трудовой Славы" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, N 3, ст. 349; 2006, N 20, ст. 2157; 2007, N 27, ст. 3213; 2013, N 52, ст. 6962) следующие изменения:

1) наименование дополнить словами ", а также особенности предоставления земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности";

2) часть 4 изложить в следующей редакции:

"4. Предоставление в собственность бесплатно земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, без проведения торгов для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства и огородничества в соответствии с предельными (максимальными и минимальными) размерами земельных участков, устанавливаемыми в соответствии с земельным законодательством, но не менее чем 0,08 га в границах городских населенных пунктов и 0,25 га в границах сельских населенных пунктов и на землях иных категорий.".

Статья 2

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации В. Путин