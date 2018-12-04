Федеральный закон от 28 ноября 2018 г. N 434-ФЗ "О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 7 ноября 2018 года

Одобрен Советом Федерации 23 ноября 2018 года

Внести в Жилищный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 1, ст. 14; 2012, N 53, ст. 7596; 2013, N 52, ст. 6982; 2014, N 30, ст. 4264; 2015, N 27, ст. 3967; 2016, N 27, ст. 4288; 2017, N 1, ст. 10, 39; N 27, ст. 3946; N 31, ст. 4806; N 52, ст. 7922) следующие изменения:

1) пункт 2 части 1 статьи 166 изложить в следующей редакции:

"2) ремонт, замену, модернизацию лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений;";

2) в статье 168:

а) в пункте 1 части 2 слова "три квартиры" заменить словами "пять квартир";

б) в части 3[1] слова "ремонту или замене лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации" заменить словами "ремонту, замене, модернизации лифтов, ремонту лифтовых шахт, машинных и блочных помещений", второе предложение исключить;

в) в пункте 5 части 4 слова "ремонту или замене лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, в соответствии с требованиями части 3[1 ]настоящей статьи" заменить словами "ремонту, замене, модернизации лифтов, ремонту лифтовых шахт, машинных и блочных помещений";

3) в части 8 статьи 170 слова "уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти" заменить словами "федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства";

4) часть 2 статьи 174 изложить в следующей редакции:

"2. В случае признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции средства фонда капитального ремонта используются на цели сноса или реконструкции этого многоквартирного дома в соответствии с частями 10 и 11 статьи 32 настоящего Кодекса по решению собственников помещений в этом многоквартирном доме. В случае сноса многоквартирного дома средства фонда капитального ремонта за вычетом израсходованных средств на цели сноса и оказанные услуги и (или) выполненные работы по капитальному ремонту общего имущества в этом многоквартирном доме до принятия в установленном Правительством Российской Федерации порядке решения о признании такого дома аварийным распределяются между собственниками помещений в этом многоквартирном доме пропорционально размеру уплаченных ими взносов на капитальный ремонт и взносов на капитальный ремонт, уплаченных предшествующими собственниками соответствующих помещений. В случае принятия нормативного правового акта субъекта Российской Федерации, в соответствии с которым из региональной программы капитального ремонта исключаются многоквартирные дома, в которых имеется менее чем пять квартир, и в случае изъятия для государственных или муниципальных нужд земельного участка, на котором расположен этот многоквартирный дом, и, соответственно, изъятия каждого жилого помещения в этом многоквартирном доме, за исключением жилых помещений, принадлежащих на праве собственности Российской Федерации, субъекту Российской Федерации или муниципальному образованию, средства фонда капитального ремонта распределяются между собственниками помещений в этом многоквартирном доме пропорционально размеру уплаченных ими взносов на капитальный ремонт и взносов на капитальный ремонт, уплаченных предшествующими собственниками соответствующих помещений, за вычетом израсходованных средств на ранее оказанные услуги и (или) выполненные работы по капитальному ремонту общего имущества в этом многоквартирном доме.";

5) часть 6 статьи 179 признать утратившей силу;

6) статью 184 изложить в следующей редакции:

"Статья 184. Возврат средств фонда капитального ремонта

Возврат средств фонда капитального ремонта собственникам помещений осуществляется региональным оператором в порядке, установленном нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации, в случаях, предусмотренных частью 2 статьи 174 настоящего Кодекса.";

7) в части 6 статьи 189 цифры "1 - 4" заменить словами "1 и 2".

Президент Российской Федерации В. Путин