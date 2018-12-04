Гонконг, Бангкок и Лондон возглавили сотню самых популярных городов мира

Туристы стали больше ездить в Гонконг. Этот специальный административный округ Китая стал для них доступнее после открытия моста, который соединил его с Макао. Гонконг в этом году посетили почти 30 миллионов туристов. Такие данные приводятся в исследовании аналитической компании Euromonitor Internarional.

Бангкок (Таиланд) посетило 23,7 миллиона туристов, а Лондон (Великобритания) - 20,7 миллиона человек. В топ-10 вошли Макао (Китай), Сингапур (Республика Сингапур), Париж (Франция), Дубай (Объединенные Арабские Эмираты), Нью-Йорк(США), Куала-Лумпур (Малайзия), Шэньчжэнь (Китай).

Москва заняла 46 место рейтинга по итогам 2018 года. Ее посетило - 5,4 миллиона человек. Это на 12,6 процента больше, чем годом ранее, в 2017 году столицу России посетили 4,8 миллиона раз.

Санкт-Петербург в этом году - на 60 строчке. В 2018 году северную столицу посетили 4 миллиона туристов, и это на 11 процентов больше, чем в предыдущий год.

Рост числа туристов был в том числе за счет футбольных фанатов, которые приезжали в Россию на Чемпионат мира по футболу 2018 года.