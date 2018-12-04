Госдума поддержала законопроект о средствах дольщиков

Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, направленный на усиление контроля за использованием застройщиком средств дольщиков.

Документ, в частности, корректирует норму о солидарной ответственности лиц за убытки дольщиков. Ответственность будут нести и бенефициарные владельцы, которые фактически могут определять действия застройщика.

Председатель профильного комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев рассказал о поправках ко второму чтению. По его словам, в правительственном законопроекте пока не учтены все необходимые нюансы. Так, необходимо доработать позиции, связанные с реализацией процедуры банкротства, включая банкротство ЖСК.

Законопроект, сказал Николаев, пока не содержит положений, направленных на решение вопроса, связанного с приобретением по договорам долевого участия нежилой недвижимости.