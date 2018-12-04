Госдума повышает МРОТ

С начала 2019 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) поднимется до уровня прожиточного минимума - 11 280 рублей. Законопроект об этом принят во втором чтении.

Согласно законопроекту, МРОТ повышается с 1 января 2019 года до 11 280 рублей в месяц, что составляет 100% величины прожиточного минимума трудоспособного населения в РФ за второй квартал 2018 года. Рост составит 117 рублей и коснется зарплат около 3,7 млн работников.

Напомним, что механизм ежегодного повышения МРОТ до прожиточного минимума был введен в декабре прошлого года. Поправки об этом были приняты по инициативе президента и стали кардинальным решением, за которое долгие годы боролись профсоюзы. После этого было решено ежегодно пересматривать "минималку", исходя из прожиточного минимума за второй квартал года, предшествующего установлению МРОТ.

Цифра в 117 рублей средняя, ведь с учетом применения районных коэффициентов и процентных надбавок к зарплате МРОТ может вырасти и больше - вплоть до 351 рубля в Чукотском автономном округе.