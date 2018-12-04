Маткапитал, как пояснили в правительстве, можно направлять на ипотеку, взятую в том числе у некредитных организаций, которые не относятся к организациям, подконтрольным Банку России и другим государственным органам.

Деятельность таких организаций может быть направлена на совершение противоправных действий в отношении средств материнского (семейного) капитала, указано в пояснительной записке. И выход их на рынок целесообразно ограничить.

В связи с этим кабмин предложил исключить такие организации из числа тех, которые предоставляют займы, на погашение которых возможно направление средств материнского капитала.

Вводится также мера для усиления контроля за состоянием жилья, приобретаемого с использованием маткапитала. Новым основанием для отказа в удовлетворении заявления о распоряжении средствами маткапитала станет наличие информации о признании жилья непригодным для проживания. Это касается и квартиры, и объекта индивидуального жилищного строительства.

Предлагаемые изменения позволят исключить возможность злоупотребления при использовании средств маткапитала на приобретение помещений, непригодных для проживания, отмечают в правительстве.