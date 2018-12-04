ИААФ продлила отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики

Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) принял решение не восстанавливать в правах Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА).

Об этом сообщил глава рабочей группы организации по России Руне Андерсен на специальной пресс-конференции. Он заявил, что для восстановления ВФЛА требуется соблюдение двух требований: должны быть оплачены расходы ИААФ и предоставлены данные московской лаборатории.

Отметим, что это уже девятый раз, когда ИААФ принимает решение продлить отстранение ВФЛА. Изначальный вердикт был вынесен в 2015 году.