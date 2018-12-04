5 декабря в Государственной Думе состоится "правительственный час" с участием министра природных ресурсов и экологии Дмитрия Кобылкина.

Отмечу, что создание экологически безопасных условий для жизни российских граждан - один из основных приоритетов нашего государства. В своем ­Послании Федеральному Собранию президент Владимир Путин поставил задачу обеспечить к 2021 году переход всех предприятий с высокой категорией риска для окружающей среды на экологичные технологии.

Также он призвал разгрузить города от транзитных автомобильных потоков, использовать экологичные виды общественного транспорта, модернизировать ТЭЦ и котельные, решать проблемы свалок, повышать качество питьевой воды.

Наконец, по словам президента, чрезвычайно важно сохранять такие уникальные природные системы, как Байкал, Телецкое озеро и Волжский бассейн, открывать новые заповедники и национальные парки, делать их доступными для экологического туризма.

Для выполнения всех этих задач был создан национальный проект "Экология". Его общее финансирование в течение шести лет составит 4 трлн рублей, большая часть этих денег поступит из внебюджетных источников (более 3 трлн рублей).

Что касается средств федерального бюджета, то изначально правительство планировало выделить на реализацию этого проекта в ближайшие три года только 241 млрд рублей. Однако при рассмотрении Госдумой проекта бюджета во втором чтении мы внесли в него поправки, благодаря которым расходы на проект "Экология" увеличились до 278 млрд рублей (на 37 млрд рублей).

Одно из основных направлений проекта - осуществление перехода на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами.

Напомню, что ежегодно в России образуется около 70 млн тонн мусора. По расчетам специалистов, имеющихся мусорных полигонов хватит не более чем на шесть лет, в некоторых регионах уже почти не осталось свободного места. Для решения данной проблемы необходимо проводить серьезные реформы, а также вовлекать население нашей страны в раздельный сбор отходов.

Конечно, многое зависит от региональных и муниципальных органов власти. К сожалению, сегодня ни один субъект Федерации полноценно не перешел на схему раздельного сбора мусора и не реализует ее системно.

Кроме того, практически нигде не начались открытые публичные обсуждения с гражданами территориальных схем размещения отходов. Особое беспокойство вызывает ситуация с опасными отходами: их учет фактически не ведется.

Во время "правительственного часа" с министром природных ресурсов и экологии Дмитрием Кобылкиным мы обязательно обсудим те меры, которые позволят не допустить "мусорного коллапса".

Одновременно должна решаться проблема несанкционированных свалок. Планируется, что к 2024 году 191 свалка будет рекультивирована, 75 опасных объектов будут ликвидированы полностью.

Помимо этого, необходимо осуществлять государственную поддержку производства природоохранного оборудования в России. По оценкам экспертов, в результате реализации национального проекта "Экология" импорт такого оборудования в нашу страну за ближайшие шесть лет может снизиться более чем на четверть.

Также национальный проект предполагает сокращение загрязненности воздуха в крупных промышленных центрах, обеспечение людей качественной питьевой водой, сохранение и приумножение биологического разнообразия России.

Подробнее об этом мы тоже будем говорить с министром во время "правительственного часа". Причем вопросы Дмитрию Кобылкину смогут задать не только депутаты Государственной Думы, но и приглашенные представители некоторых непарламентских партий.