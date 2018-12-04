Израиль приступил к поиску туннелей "Хезболлах" на границе с Ливаном

Израиль приступил к операции "Северный щит" по поиску туннелей движения "Хезболлах" на границе с Ливаном, которые, как полагают в Тель-Авиве, могут использоваться для незаметной заброски боевиков на территорию еврейского государства.

Как заявил представитель Армии обороны Израиля Йонатан Конрикус, туннели были обнаружены до начала их использования боевиками, в связи с чем созданная "Хезболлах" инфраструктура не представляет непосредственной угрозы гражданскому населению, сообщает издание The New York Times.

В общении с журналистами он не стал вдаваться в детали и рассказывать, как именно израильские военные уничтожат подземные ходы. Конкрикус также не назвал конкретное число выявленных армией Израиля туннелей, признав, что таковых может быть несколько.

Примечательно, что операция будет проходить только на контролируемой Израилем территории, в том числе в северной части Голанских высот. В данной связи израильские войска на севере страны приведены в состояние повышенной боевой готовности.