Новости

Премьер Франции объявит мораторий на повышение налогов на топливо 10:53
Прокуратура начала проверку крушения дельтаплана на Урале 10:52
Легкий военно-транспортный самолет РФ получился слишком тяжелым 10:50
Стали известны темы переговоров Путина и Мадуро 10:48
В Великобритании назвали лучшие независимые фильмы 2018 года 10:45
Подмосковную Рузу возглавила Татьяна Витушева 10:44
В Дагестане после ДТП с тремя погибшими возбудили дело 10:44
ЦБ опроверг подготовку к отслеживанию покупок валюты на бирже 10:42
Жителей Сибири предупредили о морозах до минус 50 10:41
Число пострадавших в ДТП под Ивановом выросло до 16 10:34
В Японии температура в первые дни зимы превысила 26 градусов тепла 10:32
Самый опасный для Земли астероид попал на видео 10:32
В Крыму назначили врио министра ЖКХ 10:31
Песков подтвердил планы встречи Путина с Мадуро 10:28
В Архангельске шесть человек пострадали при пожаре в аварийном доме 10:22
Москвичи смогут записать кошку или собаку к ветеринару через портал mos.ru 10:17
Фото: Самый экстремальный корейский внедорожник 10:11
В Тюмени рейсовый автобус сбил подростков на переходе 10:06
Россияне назвали самые желанные подарки на Новый год 10:03
Автобус под Ивановом врезался в дерево: 13 пострадавших 10:01
Россиянин Никита Кучеров признан первой звездой дня в НХЛ 10:00
На востоке Москвы убита 20-летняя девушка 09:52
Израиль приступил к поиску туннелей "Хезболлах" на границе с Ливаном 09:51
На Ямале семья попала в реанимацию с подозрением на ботулизм 09:49
Прокуратура проверит информацию об отлове детенышей моржей в ДФО 09:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В "РГ" пройдет пресс-конференция, посвященная Кремлевскому Кадетскому Балу
В "РГ" пройдет пресс-конференция, посвященная Кремлевскому Кадетскому Балу
Задайте вопрос главе Рослесхоза Ивану Валентику
Задайте вопрос главе Рослесхоза Ивану Валентику
Логотип "РГ" занял достойное место на "веере" Ассоциации инопрессы в Италии
Логотип "РГ" занял достойное место на "веере" Ассоциации инопрессы в Италии
04.12.2018 09:51
Рубрика: В мире

Израиль приступил к поиску туннелей "Хезболлах" на границе с Ливаном

Текст: Александр Ленин

Израиль приступил к операции "Северный щит" по поиску туннелей движения "Хезболлах" на границе с Ливаном, которые, как полагают в Тель-Авиве, могут использоваться для незаметной заброски боевиков на территорию еврейского государства.

Фото: Thomas Coex, AFP via AP
Помпео заявил о поддержке права Израиля на самооборону

Как заявил представитель Армии обороны Израиля Йонатан Конрикус, туннели были обнаружены до начала их использования боевиками, в связи с чем созданная "Хезболлах" инфраструктура не представляет непосредственной угрозы гражданскому населению, сообщает издание The New York Times.

В общении с журналистами он не стал вдаваться в детали и рассказывать, как именно израильские военные уничтожат подземные ходы. Конкрикус также не назвал конкретное число выявленных армией Израиля туннелей, признав, что таковых может быть несколько.

Примечательно, что операция будет проходить только на контролируемой Израилем территории, в том числе в северной части Голанских высот. В данной связи израильские войска на севере страны приведены в состояние повышенной боевой готовности.

В мире Ближний Восток Израиль
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В России могут измениться качество и вкус пива
Петербург признан культурной столицей мира
ЦБ опроверг подготовку к отслеживанию покупок валюты на бирже
Пушков: Сенатор из США не понимает расстановку сил на Черном море
Украинский омбудсмен потеряла сознание во время речи Порошенко