Кабмин пересмотрит цены на жизненно важные лекарства

Действовать новая методика начнет со следующего года в соответствии с поправками, предлагаемыми в федеральный закон "Об обращении лекарственных средств".

Изменения могут привести к снижению стоимости некоторых зарубежных лекарств. В частности, устанавливается, что цены на воспроизведенные лекарственные препараты (дженерики) не могут быть выше зарегистрированных цен на оригинальные лекарственные препараты.

На оригинальные препараты и воспроизведенные препараты, выпущенные производителям государств ЕАЭС, устанавливается единая предельная отпускная цена для дозировки и общего количества в потребительской упаковке.

Отпускные зарегистрированные предельные цены на лекарственные препараты могут пересматриваться в сторону увеличения не чаще одного раза в году. Снижать цены можно неограниченное число раз в год. Также вводится предел рентабельности в 30 процентов для целей установления цены при перерегистрации цен на лекарственные препараты производителей государств ЕАЭС.