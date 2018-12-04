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04.12.2018 10:09
Рубрика: Экономика

Кабмин пересмотрит цены на жизненно важные лекарства

Текст: Евгений Гайва
Правительство России приняло новую методику определения цен на жизненно необходимые и важнейшие препараты, следует из документа о внесении изменений в постановление правительства.
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Действовать новая методика начнет со следующего года в соответствии с поправками, предлагаемыми в федеральный закон "Об обращении лекарственных средств".

В России поменяется порядок выхода лекарств на рынок

Изменения могут привести к снижению стоимости некоторых зарубежных лекарств. В частности, устанавливается, что цены на воспроизведенные лекарственные препараты (дженерики) не могут быть выше зарегистрированных цен на оригинальные лекарственные препараты.

На оригинальные препараты и воспроизведенные препараты, выпущенные производителям государств ЕАЭС, устанавливается единая предельная отпускная цена для дозировки и общего количества в потребительской упаковке.

Фото: Depositphotos.com
Что надо иметь в виду, чтобы лекарство лечило, а не калечило

Отпускные зарегистрированные предельные цены на лекарственные препараты могут пересматриваться в сторону увеличения не чаще одного раза в году. Снижать цены можно неограниченное число раз в год. Также вводится предел рентабельности в 30 процентов для целей установления цены при перерегистрации цен на лекарственные препараты производителей государств ЕАЭС.

Экономика Отрасли Фарминдустрия Правительство Цены на лекарства
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