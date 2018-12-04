Среди 30 тысяч участников, в том числе высокого уровня, из 200 стран главным героем климатического форума стала 15-летняя школьница из Швеции Грета Тунберг, добившаяся аудиенции у Генсека ООН Антониу Гутерриша. У себя дома подросток вот уже много месяцев каждую пятницу пикетирует здание парламента королевства в надежде достучаться до политиков, не способных или не желающих повлиять на экологическую ситуацию в мире. Реальные дела вместо бюрократии - с таким здравым посылом в принципе выступают все делегации, однако одно без другого, похоже, невозможно. Чтобы Парижское соглашение по ограничению выбросов углекислого газа в атмосферу, с таким трудом принятое три года назад, все-таки заработало, нужно согласовать еще 300-страничную "дорожную карту" с конкретными механизмами и регламентами. Казалось бы, цель была поставлена очень конкретно: не допустить повышения средней температуры по планете более чем на два, а то и полтора градуса по Цельсию к 2100 году. Но до компромисса между интересами стран "золотого миллиарда" и "третьего мира", между промышленниками и экологами, кажется, еще очень далеко.
По-прежнему под вопросом остается участие в Парижском соглашении Соединенных Штатов, которые вместе с Китаем остаются среди главных эмитентов парниковых газов. Еще во время предвыборной кампании Дональд Трамп обещал выйти из него в рамках пересмотра политики своего предшественника Барака Обамы. Правда, по процедуре это будет возможно не раньше чем в 2020 году, то есть уже после следующих президентских выборов в США. Пока же американский лидер - вразрез с веяниями на Европейском континенте - распорядился свернуть программу государственной поддержки возобновляемой энергетики и производства электромобилей. Ранее на эти цели была направлена многомиллиардная выручка от выплаты штрафов немецкой компанией Volkswagen в разгар "дизельного" скандала. От субсидий тогда выиграли многие штаты, в том числе Калифорния, чей бывший губернатор Арнольд Шварценеггер в эти дни активно участвует в дебатах на полях конференции, критикуя своего президента и развлекая молодых активистов шутками о том, как он мечтал бы стать "экологическим" Терминатором. По иронии судьбы в Польшу не смог приехать премьер Франции Эдуар Филипп, которому пришлось остаться дома и разбираться с последствиями беспорядков, вызванных попыткой властей повысить налог на дизельное топливо, что было задумано как раз в рамках поддержки возобновляемых видов энергии.
Российскую делегацию на Конференции ООН возглавляет министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин. "Наша цель - не допустить спора между развивающимися и развитыми странами вокруг свода правил реализации Парижского соглашения. Если спор начнется, то все, что было подписано в Париже, никогда не будет реализовано", - цитирует министра ТАСС. По словам Кобылкина, от понимания того, какими будут правила игры, зависит и перспектива ратификации Парижского соглашения Москвой.