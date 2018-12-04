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04.12.2018 20:17
Рубрика: В мире

Грета и Терминатор

Участники конференции ООН в Катовице пытаются договориться о климатических правилах
Текст: Екатерина Забродина
Российская газета - Федеральный выпуск №7736 (273)
Польский город Катовице превратился в центр международной "зеленой" политики. Здесь до 14 декабря будет проходить Всемирная конференция ООН по вопросам изменения климата, призванная наполнить реальным содержанием Парижское соглашение, вокруг которого было сломано столько копий.
Юная шведка Грета Тунберг, неравнодушная к проблемам изменения климата, дошла до самого Генсека ООН. Фото: EPA Юная шведка Грета Тунберг, неравнодушная к проблемам изменения климата, дошла до самого Генсека ООН. Фото: EPA
Юная шведка Грета Тунберг, неравнодушная к проблемам изменения климата, дошла до самого Генсека ООН. Фото: EPA

Среди 30 тысяч участников, в том числе высокого уровня, из 200 стран главным героем климатического форума стала 15-летняя школьница из Швеции Грета Тунберг, добившаяся аудиенции у Генсека ООН Антониу Гутерриша. У себя дома подросток вот уже много месяцев каждую пятницу пикетирует здание парламента королевства в надежде достучаться до политиков, не способных или не желающих повлиять на экологическую ситуацию в мире. Реальные дела вместо бюрократии - с таким здравым посылом в принципе выступают все делегации, однако одно без другого, похоже, невозможно. Чтобы Парижское соглашение по ограничению выбросов углекислого газа в атмосферу, с таким трудом принятое три года назад, все-таки заработало, нужно согласовать еще 300-страничную "дорожную карту" с конкретными механизмами и регламентами. Казалось бы, цель была поставлена очень конкретно: не допустить повышения средней температуры по планете более чем на два, а то и полтора градуса по Цельсию к 2100 году. Но до компромисса между интересами стран "золотого миллиарда" и "третьего мира", между промышленниками и экологами, кажется, еще очень далеко.

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости
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По-прежнему под вопросом остается участие в Парижском соглашении Соединенных Штатов, которые вместе с Китаем остаются среди главных эмитентов парниковых газов. Еще во время предвыборной кампании Дональд Трамп обещал выйти из него в рамках пересмотра политики своего предшественника Барака Обамы. Правда, по процедуре это будет возможно не раньше чем в 2020 году, то есть уже после следующих президентских выборов в США. Пока же американский лидер - вразрез с веяниями на Европейском континенте - распорядился свернуть программу государственной поддержки возобновляемой энергетики и производства электромобилей. Ранее на эти цели была направлена многомиллиардная выручка от выплаты штрафов немецкой компанией Volkswagen в разгар "дизельного" скандала. От субсидий тогда выиграли многие штаты, в том числе Калифорния, чей бывший губернатор Арнольд Шварценеггер в эти дни активно участвует в дебатах на полях конференции, критикуя своего президента и развлекая молодых активистов шутками о том, как он мечтал бы стать "экологическим" Терминатором. По иронии судьбы в Польшу не смог приехать премьер Франции Эдуар Филипп, которому пришлось остаться дома и разбираться с последствиями беспорядков, вызванных попыткой властей повысить налог на дизельное топливо, что было задумано как раз в рамках поддержки возобновляемых видов энергии.

До компромисса между промышленниками и экологами, кажется, еще очень далеко

Российскую делегацию на Конференции ООН возглавляет министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин. "Наша цель - не допустить спора между развивающимися и развитыми странами вокруг свода правил реализации Парижского соглашения. Если спор начнется, то все, что было подписано в Париже, никогда не будет реализовано", - цитирует министра ТАСС. По словам Кобылкина, от понимания того, какими будут правила игры, зависит и перспектива ратификации Парижского соглашения Москвой.

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