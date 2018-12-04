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04.12.2018 19:46
Рубрика: Спорт

Танцуют не как все

Дуэт Степанова - Букин ищет свой путь к олимпийскому "золоту"
Текст: Анна Козина
Российская газета - Федеральный выпуск №7736 (273)
Двукратные призеры чемпионатов Европы в танцах на льду Александра Степанова и Иван Букин, которые не получили приглашения на Игры-2018 в Пхенчхане, в новый сезон и новый олимпийский цикл вошли полные сил и надежд. Они уже выиграли два этапа Гран-при, что случилось впервые в их карьере, и отобрались в финал серии, который стартует в канадском Ванкувере. Там, кстати, они тоже будут претендовать на победу.
Александру Степанову и Ивана Букина часто спрашивают, пара ли они в жизни, настолько страстные у них получаются танцы. Фото: Михаил Синицын/РГ Александру Степанову и Ивана Букина часто спрашивают, пара ли они в жизни, настолько страстные у них получаются танцы. Фото: Михаил Синицын/РГ
Александру Степанову и Ивана Букина часто спрашивают, пара ли они в жизни, настолько страстные у них получаются танцы. Фото: Михаил Синицын/РГ

Вас часто называли недооцененной парой из-за пресловутой "очереди" в танцах на льду. Предполагали, что придется так долго ждать своего часа?

Александра Степанова: "Очередь", как вы правильно сказали, в танцах есть. Но у нас не было такой установки, что нам придется ждать. Наоборот, нужно много работать, от старта к старту, от сезона к сезону доказывать, чего ты стоишь, только тогда ты получишь расположение судей и высокие оценки.

Фото: Reuters / Eric Bolte-USA TODAY Sports
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После такого успешного начала сезона чувствуете, что все было не зря, что вас воспринимают как лидеров сборной?

Иван Букин: О статусе стараемся не думать. Первая пара страны вообще определяется не здесь и не сейчас. Это будут другие соревнования.

Александра Степанова: Но нам было безумно приятно получать награды на этапах Гран-при в Хельсинки и в Москве. Мы попали в финал. Это нас подстегивает и вдохновляет на дальнейшую работу.

В этом году к вашей команде присоединился модельер Валентин Юдашкин. Каково выступать в костюмах "от кутюр"?

Александра Степанова: Нам реально очень повезло, что он придумал нам эти костюмы для ритм-танца. Платье получилось очень необычным, не таким, какое я могла бы себе представить. Все-таки танго - это какие-то стандартные цвета: красный, черный, может быть, фиолетовый или зеленый. Но Валентин Юдашкин выбрал серый, и это очень классно, оригинально и очень-очень красиво. Для нас это шедевр.

Иван Букин: Для нас выиграть Олимпиаду - это даже больше, чем просто мечта. Это жизнь

В ритм-танце вы катаетесь под танго, в произвольном - под блюзовые мелодии. Обе программы как будто наэлектризованы, наполнены страстью. Как удается показывать такие чувства, ведь в жизни вы не пара?

Александра Степанова: У нас действительно получились два очень сексуальных, мощных образа. Но танцы на льду - это театр, актерская игра. Нам очень часто задают вопрос, встречаемся ли мы с Ваней. Для нас это как комплимент. Значит, мы заставляем зрителей верить.

Когда выступал отец Ивана Андрей Букин и его партнерша Наталья Бестемьянова, тоже создавалась такая иллюзия. Сейчас они принимают какое-то участие в тренировочном или творческом процессе?

Александра Степанова: Они, наконец, стали ходить к нам на тренировки. Раньше боялись, что возникнет какой-то дисбаланс с тренерами Александром Свининым и Ириной Жук, что могут помешать, навредить. Но у всех специалистов, кто изо дня в день работает с нами, глаз замыливается. А когда на лед приходят Наташа с Андреем, это глоток свежего воздуха.

Фото: Станислав Красильников/ТАСС
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У вас есть любимая программа в исполнении Бестемьяновой - Букина?

Иван Букин: Это, конечно, "Половецкие пляски" - олимпийская программа, с которой они выиграли "золото" в Калгари. Если честно, я очень часто ее пересматриваю. Шикарная программа. Тогда же танцы были очень популярны. Папа рассказывал, что сначала показывали хоккей как разминку, а потом уже фигурное катание.

Когда отец наблюдает за вами, видит сходства?

Иван Букин: Мне кажется, что папа за то, чтобы у меня был свой стиль, свое видение танцев на льду.

Александра Степанова: Наташа часто говорит: "Ой, как ты тут похож на Андрюшу!" Но мы на самом деле стараемся меняться. Не гнуть одну линию. В отличие от тех же французов, чемпионов мира Габриэллы Пападакис - Гийома Сизерона. Многие стали брать их прием с лиричным катанием. У нас немного другая история. По чужому пути мы не пойдем. У нас есть своя дорога.

К чему она должна привести. Какая у вас цель?

Александра Степанова: Выиграть Олимпиаду.

Иван Букин: Мне кажется, все спортсмены стремятся к этому, и мы не исключение. Мы работаем каждый день, стараемся улучшить себя, чтобы достичь этого. Это мечта, хотя даже больше, чем мечта, это уже жизнь.

Спорт Фигурное катание
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