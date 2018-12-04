Китай и США могут поддержать рубль

На этой неделе курс рубля будут определять договоренности по нефти, санкционная угроза, а также сохраняющийся позитив на развивающихся рынках по итогам "Большой двадцатки", считают аналитики.

Рынок будет внимательно наблюдать за дискуссией по изменению условий сделки ОПЕК+ 6 декабря, подчеркнул руководитель направления по анализу рынков УК "Ингосстрах-инвестиции" Валентин Журба. Если страны решат сократить добычу на 1,3 миллиона баррелей в сутки или более, это может ускорить разворот котировок вверх, предпосылки для которого сформировались ранее, считает он.

По мнению аналитика, временная пауза в торговой войне между США и Китаем, объявленная на саммите "Большой двадцатки" (Вашингтон не повысит с 1 января пошлины на китайский импорт в размере 200 миллиардов долларов, а Пекин заметно увеличит закупки различных американских товаров), дает шанс на некоторое подобие "рождественского ралли" на развивающихся рынках.

"Стороны далеки от конкретных договоренностей, но сам факт продолжения переговоров является позитивным. Конечно, это благоприятно и для валют развивающихся стран, но в случае с Россией рубль все время будет двигаться с оглядкой на возможные санкции", - говорит Журба.

Позитив в отношении рубля и российских активов продолжат сдерживать повышенные санкционные риски, соглашаются аналитики Нордеа-банка Денис Давыдов и Татьяна Евдокимова. На этом фоне рубль не сможет в полной мере воспользоваться положительными трендами, а потенциал укрепления российской валюты останется ограниченным, полагают они.

По их мнению, краткосрочными ориентирами по курсу доллара выступят отметки 66-66,8 рубля. Базовым вариантом на ближайшие дни станет движение в районе 66-68 рублей за доллар, считает Журба.