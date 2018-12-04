Китай и США могут поддержать рубль

Новости

CNN назвал причину смерти командующего Пятым флотом ВМС США 07:29
Видео: В Мюнхене установлена самая дорогая в Европе рождественская ель 06:42
В Хабаровске восемь человек пострадали в ДТП с тремя машинами 06:37
Вулкан Эбеко на Курилах выбросил четырехкилометровый столб пепла 06:13
Жителя Камчатки заподозрили в религиозном экстремизме 06:12
День рождения Ким Чен Ына вновь не станет национальным праздником 06:03
Из-за дождя со снегом отменены автобусные рейсы в Приморье 05:52
В Мексике небольшой самолет врезался в жилой дом 05:46
В Приамурье в ДТП с микроавтобусом и внедорожником погиб человек 05:25
Помпео заявил о поддержке права Израиля на самооборону 05:16
Глава ЦРУ расскажет сенаторам об убийстве журналиста Хашкаджи 05:10
На Сахалине из-за гололеда закрыли участок автомагистрали 04:38
В Мексике шесть полицейских стали жертвами вооруженного нападения 04:24
Латвийский производитель шпрот не оправился от эмбарго России 03:54
США решили направить свои военные корабли в Персидский залив 03:22
Директор Софии Ротару прокомментировал отмену выступлений в России 02:42
В Нидерландах суд не разрешил пенсионеру снизить возраст на 20 лет 01:47
Песков: Брилев может покинуть Общественный совет при Минобороны 01:16
Пушков: Сенатор из США не понимает расстановку сил на Черном море 00:59
Трамп назвал переговоры с Си Цзиньпином замечательными 00:39
ЦБ РФ попросит делиться информацией о крупных валютных сделках 03.12.2018
Экипаж корабля "Союз МС-11" перешел на МКС 03.12.2018
МИД Ирана отказался подтверждать испытание баллистической ракеты 03.12.2018
Песков рассказал о счастье в работе 03.12.2018
Песков объяснил заминку с декларацией G20 03.12.2018
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В "РГ" пройдет пресс-конференция, посвященная Кремлевскому Кадетскому Балу
В "РГ" пройдет пресс-конференция, посвященная Кремлевскому Кадетскому Балу
Задайте вопрос главе Рослесхоза Ивану Валентику
Задайте вопрос главе Рослесхоза Ивану Валентику
Логотип "РГ" занял достойное место на "веере" Ассоциации инопрессы в Италии
Логотип "РГ" занял достойное место на "веере" Ассоциации инопрессы в Италии
04.12.2018 06:00
Рубрика: Экономика

Китай и США могут поддержать рубль

Текст: Роман Маркелов
На этой неделе курс рубля будут определять договоренности по нефти, санкционная угроза, а также сохраняющийся позитив на развивающихся рынках по итогам "Большой двадцатки", считают аналитики.
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
Экономисты рассчитали перспективы рубля

Рынок будет внимательно наблюдать за дискуссией по изменению условий сделки ОПЕК+ 6 декабря, подчеркнул руководитель направления по анализу рынков УК "Ингосстрах-инвестиции" Валентин Журба. Если страны решат сократить добычу на 1,3 миллиона баррелей в сутки или более, это может ускорить разворот котировок вверх, предпосылки для которого сформировались ранее, считает он.

По мнению аналитика, временная пауза в торговой войне между США и Китаем, объявленная на саммите "Большой двадцатки" (Вашингтон не повысит с 1 января пошлины на китайский импорт в размере 200 миллиардов долларов, а Пекин заметно увеличит закупки различных американских товаров), дает шанс на некоторое подобие "рождественского ралли" на развивающихся рынках.

Фото: depositphotos.com
После новогодних праздников доллару пообещали новый взлет

"Стороны далеки от конкретных договоренностей, но сам факт продолжения переговоров является позитивным. Конечно, это благоприятно и для валют развивающихся стран, но в случае с Россией рубль все время будет двигаться с оглядкой на возможные санкции", - говорит Журба.

Позитив в отношении рубля и российских активов продолжат сдерживать повышенные санкционные риски, соглашаются аналитики Нордеа-банка Денис Давыдов и Татьяна Евдокимова. На этом фоне рубль не сможет в полной мере воспользоваться положительными трендами, а потенциал укрепления российской валюты останется ограниченным, полагают они.

По их мнению, краткосрочными ориентирами по курсу доллара выступят отметки 66-66,8 рубля. Базовым вариантом на ближайшие дни станет движение в районе 66-68 рублей за доллар, считает Журба.

Экономика Финансы Фондовый рынок Курс рубля
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Кремле назвали условие встречи Путина и Трампа
Песков предупредил о "нехороших" последствиях выхода США из ДРСМД
Лука Модрич стал обладателем "Золотого мяча"-2018
В Керчи украинские катера отбуксировали к другому причалу
В Fitch оценили выход Катара из ОПЕК