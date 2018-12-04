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04.12.2018 19:40
Рубрика: Власть

Сам виноват

Верховный суд объяснил, когда работодатель не отвечает за несчастный случай с подчиненным
Текст: Наталья Козлова
Российская газета - Федеральный выпуск №7736 (273)
"Российская газета" публикует Постановление Пленума Верховного суда РФ. Оно посвящено судебной практике по уголовным делам о нарушении требований охраны труда, правил техники безопасности при проведении строительных и прочих работ. Документ объясняет, когда в случае ЧП на производстве отвечает начальник, а когда он не несет уголовной ответственности.
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Обобщение дел одной категории Верховным судом РФ делается часто исключительно для "единообразия применения судами уголовного законодательства". То есть для того, чтобы в разных судах страны судьи, рассматривающие дела, предположим, о несчастном случае на стройке, не выносили кардинально разные вердикты.

Понятно, что подобные пленумы Верховный суд РФ проводит, конечно, в первую очередь для своих коллег - судей на местах, которым приходится рассматривать подобные дела. Но постановления Пленумов было бы неправильно называть исключительно "документами для внутреннего пользования". Разъяснения Пленума могут оказаться полезными и для простых граждан. Тем более что речь на Пленумах всегда идет о самых важных категориях дел, которые рассматривают наши суды.

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Публикуемое постановление Пленума Верховного суда разъяснило, в каких случаях работодатель не отвечает за увечье или смерть сотрудника.

Несчастье на производстве - явление, к сожалению, не редкое и в наши дни. После ЧП, особенно если оно повлекло тяжелые последствия, есть погибшие или травмированные, как правило, возбуждается уголовное дело. Формулировка в таких случаях также стандартна - нарушение техники безопасности. Правоохранителям, а это следователи Следственного комитета, поручается проверить, кто виноват в том, что строительные леса рухнули, стены тоннеля не выдержали или что-то подобное произошло по вине прораба, или рабочий пренебрег требованием инструкции.

В публикуемом сегодня Постановлении Пленума Верховного суда главное - вот что. В документе говорится, что по уголовной статье руководитель предприятия не будет отвечать перед законом только в том случае, если его сотрудник сам нарушил требования охраны труда.

"Если будет установлено, что несчастный случай на производстве произошел только вследствие небрежного поведения самого пострадавшего, суд должен при наличии к тому оснований решить вопрос о вынесении оправдательного приговора".

А еще в Постановлении Пленума есть важное уточнение. Оно касается работников, которые вроде и трудятся на производстве, но полноценного трудового договора у них на руках нет. Используя нелегальную или полулегальную рабочую силу некоторые работодатели надеются, что в случае неприятности они смогут откреститься - не мой сотрудник. Такой вариант Верховный суд учел.

Фото: Сергей Михеев
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В публикуемом Постановлении подчеркнуто, потерпевшими по таким уголовным делам могут быть не только работники, с которыми заключены трудовые договоры, но и граждане, с которыми трудовой договор не заключался. Либо договор у гражданина на руках есть, но оформлен он "ненадлежащим образом".

Пленум подчеркнул - начальник обязательно будет отвечать по уголовной статье, если рабочие без договора или с подозрительным договором, "без нужной бумажки" все же приступили к работе "с ведома или по поручению работодателя".

Еще один серьезный момент в публикуемом документе, на который стоит обратить внимание. Там сказано, что если требования охраны труда нарушили двое и больше начальников, то каждый из них будет отвечать. Но это произойдет в том случае, если допущенные ими нарушения правил "находятся в причинной связи с наступившими последствиями". Отдельно в Постановлении обращается внимание на ответственность работников организации, в которой случилось несчастье, если ЧП было во время работ со специальной самоходной техникой - тракторами, скреперами, грейдерами, экскаваторами.

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