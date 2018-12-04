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04.12.2018 19:00
Рубрика: В мире

Командующий ВВС: Иран увеличит дальность действия своих ракет и боеприпасов

Текст: Станислав Хамдохов (Тегеран)

Военно-промышленный комплекс Ирана в ближайшей перспективе сосредоточит свои усилия на наращивании дальности ракет, снарядов и работах над беспилотными летательными аппаратами. Об этом заявил командующий иранских ВВС бригадный генерал Азиз Насирзаде.

Фото: Iranian Army via AP
Иран заявил о намерении продолжать ракетные испытания

"Сегодня мы стремимся к увеличению дальности ракет класса "воздух-воздух" и в этой области мы достигли хороших результатов. Кроме того, есть успехи в создании высокоточных авиационных боеприпасов "воздух-воздух", "воздух-поверхность". Пока рано раскрывать общественности какие-то детали, ведутся различные тесты и испытания", - сообщил генерал агентству Fars.

По словам Насирзаде, в указанной сфере у Ирана нет никаких ограничений для ведения НИОКР, так как ВВС страны "наравне с другими родами войск должны увеличивать свой сдерживающий потенциал".

"Другой важной задачей является развитие БПЛА, и здесь у нас есть успехи, о которых будет объявлено в свое время", - отметил командующий ВВС Ирана.

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Напомним, на днях госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что Иран провел испытания баллистической ракеты средней дальности в нарушение резолюции СБ ООН 2231 от 2015 года. Официальный представитель МИД Исламской Республики Бахрам Касеми воздержался от комментариев, действительно ли в Иране прошли испытания баллистической ракеты.

В то же время в Тегеране подчеркивают, что национальная ракетная программа носит исключительно оборонительный характер, она не подлежит обсуждению с другими странами и не противоречит резолюциям Совета Безопасности ООН.

В мире Ближний Восток Иран Ядерная программа Ирана
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